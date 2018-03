SZ verlost Karten für Afrika-Live-Reportage im Erwin-Hymer-Museum

Von ihrer einjährigen Reise mit einem alten Land Rover quer durch den afrikanischen Kontinent erzählen Lena Klemm und Tobias Seiderer am Donnerstag, 15. März, um 19 Uhr unter dem Titel „Transafrika – 1 Jahr, 19 Länder, 57 000 Kilometer“ im Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee. Wie fühlen sich 54 Grad Hitze in der Sahara an? Rutscht einem das Herz in die Hose, wenn man den Reifen neben einem Löwenrudel wechseln muss oder einem Silberrücken aus nächster Nähe in die Augen schaut? Kann man einen tansanischen Fischer aus der Ruhe bringen? Ist Afrika wirklich so gefährlich und wie passen materielle Armut und beschämende Gastfreundschaft zusammen? Die Besucher der Live-Reportage „Transafrika“ nehmen Platz auf dem Rücksitz des Land Rovers und erleben die Dünen der Namibwüste, die Regenwälder des Kongo oder Sambias tosende Wasserfälle aus den Augen des vom afrikanischen Kontinent begeisterten Paares, teilt das Erwin-Hymer-Museum in einer Ankündigung mit. In ihrer Multivisions-Show berichten Lena Klemm und Tobias Seiderer von ihrer Begegnung mit riesigen Elefantenbullen und neugierigen Giraffen. Das Paar traf laut Ankündigung malawische Kinder, äthiopische Viehnomaden und sudanesische Melonenverkäufer, bestieg den Mount Kenya und lies sich im türkisfarbenen Indischen Ozean treiben. Die Live-Reportage findet in der Sonderausstellungshalle des Erwin-Hymer-Museums statt. Einlass ist ab 18.15 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro pro Person und 16 Euro an der Abendkasse. Die Tickets sind erhältlich an der Museumskasse, Telefon 07524/97667600, sowie bei schwäbische.de/tickets. Die SZ verlost 5 x 2 Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Freitag, 9. März, um 12 Uhr in der Redaktion an unter Telefon 07524/978711.