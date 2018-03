SZ verlost fünf Karten für das Konzert von Triazz & Roth: Acoustic Fusion

Die nächste K.i.d.Kat-Veranstaltung ist am Sonntag, 25. Februar, um 18 Uhr im Kulturkeller des Evangelischen Familienzentrums in Bad Waldsee. Spielen werden das Konzert Triazz & Roth unter dem Motto Acoustic Fusion, geht aus der Ankündigung hervor.

Triazz & Roth bieten laut Veranstalter überraschend anderen Akustik-Jazz. Eigenkompositionen von Bandleader Thomas Wecker werden ergänzt von neu arrangierten Standards aus Jazz und Pop. Auch der eine oder andere Hit von den Beatles, Jimmy Hendrix, Eric Clapton, Spencer Davis, Michael Jackson, Stevie Wonder, Pharell Williams ist als jazz-funkige Instrumentalversion im Programm.

Die SZ verlost zum Konzert fünf Mal eine Karte. Wer gewinnen möchte, ruft am Mittwoch um 12 Uhr in der Redaktion an unter Telefon 07524 / 978711. Informationen sind unter www.triazz.de erhältlich. Regulärer Kartenvorverkauf (12 Euro) ist in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee. An der Abendkasse kosten Karten 15 Euro.