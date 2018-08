SZ sucht die schönsten Urlaubsbilder

Nirgends ist es schöner als daheim – heißt es im Volksmund. Und für die Region Oberschwaben gilt das ganz besonders. Dort leben, wo andere Urlaub machen, ist ein Luxus, der allzu oft in Vergessenheit gerät. Verbringen Sie ihre Ferien Zuhause? Wenn ja, schicken Sie uns Ihre schönsten Urlaubsfotos zu – sei es auf einer blumenprächtigen Terrasse in Mittelurbach, auf einer Luftmatratze auf dem Steegersee oder von der Radtour rund um Bad Waldsee. Die Redaktion druckt die besten Fotos ab, Ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Bitte vermerken Sie Ihren Wohnort sowie Vor- und Nachname und schicken Sie ihre Fotos per E-Mail im jpg-Format an die Adresse: redaktion.waldsee@schwaebische.de.