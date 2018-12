SZ-Leserin fordert Mülleimer im Schlosspark

SZ-Leserin Mara Göckel bemängelt fehlende städtische Abfalleimer in Bad Waldsee. Vor allem im Schlosspark stellt sie das fest. Dort findet sie keine öffentlichen Papierkörbe vor – dafür aber zu viel wilden Müll auf den Grünflächen. Sie fordert (mehr) Mülleimer. Die Stadt hat für die fehlenden Abfalleimer im Schlosspark aber einen Grund.

Seit eineinhalb Jahren wohnt Göckel in Steinach und geht täglich rund zwei Stunden mit ihren beiden Hunden an die frische Luft. Bei ihren Spaziergängen mit den Beagles fallen ihr häufig achtlos weggeworfene Verpackungen, Taschentücher und Essensreste auf. Im Ried und im Speziellen im Schlosspark entdeckt sie dabei sogar ganze Vesperbrote. „Neulich erst hat mir ein Hund ein verschimmeltes Brot angeschleppt“, berichtet Göckel und kennt die möglichen Konsequenzen für ihre Tiere: „Seit ich hier wohne, sind die Hunde viel häufiger krank – sie erwischen mehr Abfall.“ Und so belgeitet das Gassi-Gehen an der langen Leine immer auch ein sorgenvoller Blick.

Unverständnis überkommt sie, wenn sie an die Umweltverschmutzer denkt. Von der Stadt fordert sie daher mehr Abfalleimer im Schlosspark. „Mehr Papierkörbe würden eindeutig helfen“, meint Göckel und möchte zumindest an den Sitzbänken weitere Mülleimer sehen. Sie hofft außerdem darauf, dass die Stadtverantwortlichen dann einen Bauhofmitarbeiter abbestellen, der die Abfallbehältnisse in kurzen Abständen leert. „Ich bin mit Leib und Seele Waldseerin“, erklärt die 77-Jährige und ergänzt nach der Intention ihrer öffentlichen Forderung gefragt: „Ich mache das im Interesse der Stadt“. Schließlich sollten sich im Schlosspark alle Besucher wohlfühlen.

Wie Rathaussprecherin Brigitte Göppel auf SZ-Nachfrage mitteilt, gibt es im Schlosspark seit etwa 15 Jahren keine öffentlichen Mülleimer mehr. Dieser Mangel hat laut Göppel einen Grund: „Zur damaligen Zeit wurden die Mülleimer zur Entsorgung von ,wildem Hausmüll’ missbraucht. Nach der Entfernung der Mülleimer wurde dieses Problem deutlich besser.“ Gleichwohl kontrollieren Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs alle 14 Tage den Schlosspark und entfernen den dort mutwillig entsorgten Müll, teilt die Rathaussprecherin mit und ergänzt, dass es im nahegelegenen Bereich Aschen öffentliche Mülleimer gebe.

Im Stadtgebiet selbst sind 140 öffentliche Mülleimer aufgestellt, „die je nach Bedarf geleert werden, teilweise täglich und auch sonntags“, berichtet Göppel. In den Bad Waldseer Ortschaften gebe es weitere öffentliche Mülleimer, die ebenfalls regelmäßig geleert werden.