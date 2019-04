SWR-Fernsehen dreht mit dem Maler Richard W. Allgaier

Die Dreharbeiten eines SWR-Kamerateams haben am Dienstagmorgen auf dem Kirchplatz das Interesse der Passanten auf sich gezogen. Im Mittelpunkt eines Fernsehbeitrages steht der Waldseer Maler Richard W. Allgaier, den der Journalist Alfred Knödler an diesem regenreichen Tag begleitete. Auch Pfarrer Stefan Werner und mehrere Kirchgänger kamen zu Wort und reflektierten gemeinsam über die vor St. Peter aufgestellte Allgaier-Bootskulptur „Es kommt ein Schiff geladen“. Danach begleiteten die TV-Journalisten den Künstler in sein Sommerhausatelier und filmten seine neuen Arbeiten, die er ab 5. Mai in der Werkschau „Zeitreise“ im Kornhaus zeigen wird. Der Museums- und Heimatverein ehrt den Künstler anlässlich seines bevorstehenden 70. Geburtstags mit einer Sonderausstellung. Zu sehen sind Werke im „Spannungsfeld von Fremde und Heimat, früher und heute“. Gesendet wird der Beitrag nach SWR-Angaben am Freitag, 12. April, zwischen 18.45 und 19.30 Uhr in der „Landesschau“. Foto: Sabine Ziegler