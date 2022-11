SVH spendet an Herzensprojekt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem kürzlichen Spiel gegen den SV Weingarten II haben Trainer Sven Sürgand, Teammanager Martin Bosch und Torjäger Jakob Schuschkewitz eine Spende von 175 Euro an Rebecca Balsano und Beatrix Pleli für ihr Herzensprojekt überreicht. Die beiden sammeln Sach- und Geldspenden für Tumor- und Leukämiekranke Kinder, Elternhäuser, sowie für die Kinderklinik in Ulm. Alle Sachspenden die benötigt werden kann man auf deren Instagram-Seite einsehen (zum Beispiel Puzzle, Playmobil, Knete, et cetera). Geldspenden werden genutzt, um unerfüllte oder kurzfristige Wünsche zu erfüllen. Foto: SVH