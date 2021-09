Sven Giegold im Gasthaus Adler

„Wer soll das bezahlen?“ so lautete die Frage, zu der EU-Politiker Sven Giegold, Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament, auf Einladung des Grünen Ortsverband im Hotel-Gasthaus Adler in Gaisbeuren referierte. Vor mehr 40 Zuhörerinnen und Zuhörern habe Giegold den Ernst der Lage deutlich gemacht und auf die hohen Milliardenbeträge verwiesen, die in Deutschland und Europa jährlich durch Geldwäsche, Steuerumgehung und Steuerhinterziehung der Allgemeinheit verlorengehen und in den staatlichen Haushalten fehlen würden, teilen die Grünen in einer Pressemeldung mit. Eine europäische Anti-Geldwäschebehörde solle zukünftig verhindern, dass die gewaltigen Geldmengen meist kriminellen Ursprungs in die reguläre Wirtschaft geschleust werden. Der von der EU- Kommission beschlossene „Green Deal“ sei nach Ansicht des Grünen Politikers das stärkste Klimaschutzprogramm weltweit.