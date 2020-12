SV Reute verkauft wieder Christbäume

Der SV Reute bietet auch dieses Jahr wieder einen Christbaumverkauf auf dem Parkplatz vor der SVR-Sportgaststätte an. Verkauft werden laut Verein Nordmanntannen in verschiedenen Größen von einem bis drei Meter. Die Bäume werden vom Familienbetrieb Hof Lorinser in Ravensburg-Oberhofen bezogen.

Der Christbaumverkauf findet am Freitag, 18., von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 19. Dezember, von 10 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz vor der Reutener Sportgaststätte statt. Es wird ein Heimfahrservice für die gekauften Bäume im Umkreis von rund zehn Kilometern angeboten. Es müssen ein Mund-Nasen-Schutz getragen und der Mindestabstand einhalten werden. Getränke und Verpflegung werden nicht angeboten. Die SVR-Sportgaststätte bietet von 16 bis 19 Uhr einen Abholservice für überbackene Seelen und Wurstsalat an.