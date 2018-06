SV Haisterkirch veranstaltet ein Schnuppertraining

„Wer wagt – gewinnt“ ist ein Leitspruch, der für Jung und Alt gleichermaßen Gültigkeit habe. Auch die Jugendabteilung des SV Haisterkirch beherzigt diesen nach eigenen Angaben und bietet Kindern ab vier Jahren ein interessantes Schnuppertraining an.

Am Samstagnachmittag, 9. Juni, können sie von 14 Uhr bis etwa 16 Uhr bei einem Schnuppertraining mit Spiel- und Spaßangebot testen, ob ihnen eine schöne Kinderfußballzeit nicht auch Freude bereiten könnte. Jugendtrainer des SVH zeigen auf, wie vielfältige Spiel- und Bewegungserfahrungen gesammelt werden können. Erfolgserlebnisse ohne irgendwelchen Druck würden sich einstellen, da das Mitspielen mit anderen Kindern einfach Spaß machen und die Freude an einer beliebten Mannschaftsportart wecken soll, heißt es.

Die teilnehmenden Kinder bei diesem Schnuppertraining erhalten vom Verein eine kleine Belohnung in Form von Snacks und dazu ein Getränk. Anmeldungen nehmen Thomas Huber unter Telefon 01578/8142 955 beziehungsweise 07524/91 23 52 oder per E-Mail an thomashuber1170@web.de entgegen. Auch mit Anton Gasser kann unter Telefon 0170/7210 358 oder per E-Mail an auto.gasser@t-online.de in Kontakt getreten werden.