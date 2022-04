Suppenküche verteilt Hoffnungsrucksäcke für Ukrainer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Hoffnungsrucksäcken wollen wir ukrainische Flüchtlinge in Bad Waldsee und Umgebung willkommen heißen. Ein Rucksack enthält ein Starterkit mit Hygieneartikeln wie Duschgel, Zahnbürste, Zahnpasta, Desinfektionsmittel, Handseifenblock, ein kleines Handtuch, eine FFP2-Maske, eine Decke, eine Isolierkanne, Süßigkeiten, ein Bilderbuch und ein Kuscheltier für Kinder sowie eine Bibel in ukrainischer Sprache.

Die Suppenküche hat eine erste Lieferung mit fünfzig dieser Hoffnungsrucksäcken im Wert von jeweils 55 Euro von dem christlichen Hilfswerk Samaritan’s Purse e.V. in Berlin kostenfrei zur Weitergabe an ukrainische Flüchtlinge erhalten.

Dieses deutsche Hilfswerk steht Menschen in Not weltweit mit geistlicher und materieller Unterstützung zur Seite. Schwerpunkte der Arbeit bilden die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Daneben erhalten ukrainische Flüchtlinge, welche sich in Bad Waldsee registrieren ließen, von der Suppenküche Klosterstüble eine finanzielle Ersthilfe. Diese wird derzeit sowohl in der Suppenküche als auch in der kirchlichen Kleiderstube im Dachsweg ausbezahlt. Ebenso kann dieses Startgeld auch bei den wöchentlichen Kaffeetreffs am Freitagnachmittag im Peterskeller in Empfang genommen werden.

Die Suppenküche freut sich über bereits zahlreich eingegangene Spenden, diese bewegen sich von 20 Euro bis 1000 Euro.

Das Spendenkonto ist bei der Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren, IBAN DE57 6006 9350 0028 0500 02. Auf Wunsch wird gerne eine amtliche Spendenbescheinigung ausgestellt.