Suppenküche kümmert sich um ukrainische Flüchtlinge

Neben einem guten Mittagsmenü dient die Suppenküche in Bad Waldsee auch als Anlaufstelle für Personen in finanzieller Notlage. Bei der Jahresversammlung am Donnerstag interessierten sich 45 Personen für die Arbeit der Suppenküche. Die Vorsitzenden Rudi Heilig und Wolfgang Pfefferle wissen um die weitgehende Alleinstellung dieser seit 14 Jahren bestehenden sozialen Einrichtung. Ganzjährig von Montag bis Freitag die Woche kümmern sich etwa 35 Personen ausschließlich ehrenamtlich um die Belange ihrer Mitmenschen. Erfreulich ist der Mitgliederstand von 128 Personen.

Beim Bericht der Schriftführerin Inge Bendel erhielten Mitglieder und Gäste Kenntnis von besonderen Aktionen des Vereins. Neben Lebensmittelspenden an den Tafelladen „Solisatt“ gab es auch einen Zuschuss in Höhe von 20 Euro für Besitzer eines Landesfamilienpasses beim Erwerb einer Jahresbadekarte fürs städtische Strand- und Freibad. Am Nikolaustag überraschte die Vorstandschaft der Suppenküche alle Bediensteten der Kindergärten im Stadtgebiet mit einer Tüte, darin war neben einem Nikolaus und Obst auch ein Dankeschreiben für die nicht immer einfache Arbeit unter Corona-Bedingungen.

Als höchste Position bei den Ausgaben standen finanzielle Zuwendungen in akuten Notlagen in Höhe von knapp 80000 Euro im Fokus. Einen größeren Teil dieser enormen Summe konnte aus Mitteln der SZ-Nothilfe, der Bürgerstiftung des Kreises Ravensburg sowie einer Bad Waldseer Stiftung finanziert werden. Verstärkt haben sich ebenfalls die Spenden vieler Institutionen, Firmen und auch Privatpersonen. Bei den Wahlen zur Vorstandschaft gab es keine Veränderungen. So wurden neben den Vorständen Rudi Heilig und Wolfgang Pfefferle auch Uschi Hirsch, Gertrud Baumann, Inge Bendel, Clemens Frede und Peter Niedergesäß einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Da die Suppenküche aktuell die Flüchtlinge aus der Ukraine unkompliziert finanziell unterstützt, gab Christine Uhl einen Überblick über die 130 angekommenen Personen, welche sich noch alle in privaten Unterkünften befinden. Oberbürgermeister Matthias Henne dankte den Verantwortlichen der Suppenküche: „Bad Waldsee kann sich ganz schön glücklich schätzen, dass es hier Ehrenamtliche gibt, die sich ein Herz fassen und sich Zeit für die Mitmenschen nehmen“. Pfarrer Thomas Bucher lobte die große Harmonie der in der Kurstadt sozial tätigen Vereine und Organisationen.