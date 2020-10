„Suppenküche Klosterstüble“ in Bad Waldsee muss im November schließen

Analog zu den Restaurants muss auch die Suppenküche ab Montag, 2. November, die Bewirtung vorübergehend einstellen. Wie bereits im Frühjahr wird aber eine Alternative angeboten, heißt es in der Pressemitteilung. Die „Suppenküche Klosterstüble“ kooperiert nochmals mit der Risstal-Metzgerei in der Wurzacher Straße. Kunden der Suppenküche erhalten dieses Abhol-Essen zu gleichen Bedingungen wie gewohnt. Die Ausgabe der notwendigen Gutscheine erfolgt wöchentlich jeweils am Montag und Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr in den Räumen der Suppenküche.