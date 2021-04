Suppenküche Klosterstüble in Bad Waldsee gibt Gutscheine aus

Da die Suppenküche Klosterstüble in Bad Waldsee coronabedingt derzeit kein Mittagessen anbieten kann, werden Menügutscheine der Risstal-Metzgerei ausgegeben. Laut einer Mitteilung zahlen Personen mit Berechtigungsschein des Sozialamts pro Woche lediglich sechs Euro für fünf Tage.

Die Ausgabe der Gutscheine erfolgt wöchentlich am Montag und Dienstag von 10 bis 11 Uhr in der Suppenküche, Klosterhof 1. In der Osterwoche findet die Ausgabe am Dienstag, 6., und Mittwoch, 7. April, statt. Eine Öffnung der Suppenküche sei derzeit nicht in Sicht und könne erst im Zusammenhang der Öffnung von Gaststätten erfolgen.