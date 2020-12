Suppenküche gibt weiterhin Gutscheine aus

Weil seit dem 1. November die Suppenküche Klosterstüble corona-bedingt schließen musste, erhalten Personen mit Berechtigungsschein (ausgestellt vom Sozialamt der Stadt Bad Waldsee) bis auf weiteres Essen-Gutscheine der Risstal-Metzgerei. Die Ausgabe dieser Gutscheine erfolgt wöchentlich jeweils am Montag und Dienstag von 10 bis 11 Uhr in der Suppenküche, Klosterhof 1, Bad Waldsee.

Dankbar sind die Verantwortlichen der Suppenküche über in diesem Jahr besonders zahlreiche Spenden aus der Bevölkerung. Damit konnten sehr viele Hilfsanfragen positiv beschieden werden, vor allem auch dann, wenn wegen Corona die Verdienstmöglichkeiten wegbrachen. Allein aus Mitteln der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg sowie der SZ-Nothilfe konnten insgesamt knapp 30 000 Euro in nachgewiesen Notlagen bezahlt werden. Besonderen Zuspruch konnte der Verein bei den Neu-Mitgliedern verzeichnen. So unterstützen in diesem Jahr weitere 25 Personen mit einem Jahresbeitrag von 15 Euro die soziale Arbeit der Ehrenamtlichen.