Suppenküche Bad Waldseee besucht Genussmanufaktur in Urlau

Sonnenschein und auch Regen begleiteten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Suppenküche Klosterstüble Bad Waldsee am Donnerstag beim Jahresausflug. Dieses Jahr ging es nach Urlau bei Leutkirch zur dortigen Genussmanufaktur. Diese Genossenschaft wurde im Jahre 2019 von Christian Skrodzki gegründet. Im ehemaligen Brauereigebäude arbeiten jetzt mehr als ein Dutzend selbständige Kunst- und Genusshandwerker. Gerne darf diesen beim Arbeiten zugeschaut werden.

Natürlich freuen sich diese Personen, wenn auch etwas über den Ladentisch geht. Sehr beliebt ist die Kaffeerösterei sowie der Allgäuer Genussbäcker. So wurden die Ausflügler gleich mit einer guten Tasse Kaffee und frischgebackenem Kuchen empfangen. Bei einer Führung haben die Fahrtteilnehmer viele interessante Details über die einhundertjährige wechselvolle Geschichte dieses Hauses erfahren. Zum Abschluss der Fahrt gab es im Traditions-Gasthaus „Hirsch“ In Urlau ein Abendmenü.

Der Ausflug ist ein Dankeschön an 35 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Suppenküche. In diesem Jahr besuchen neben den gewohnten Gästen auch ukrainische Flüchtlinge die Suppenküche. Deshalb sind die Verantwortlichen froh, dass neben fünf zusätzlichen Helferinnen und Helfern im letzten Jahr sich dieses Jahr sogar sieben weitere Personen ehrenamtlich einbringen.

So konnten Rudi Heilig und Wolfgang Pfefferle besonders willkommen heißen: Lili Bamann, Silvia Beddig, Markus Emhardt, Ursel Meisl, Agathe Moosmann, Ute Nieß und Gisela Widmann. Das gute Mittagsmenü in der Suppenküche aus der Klosterküche Reute wird ganzjährig Woche für Woche von Montag bis Freitag in der Zeit von 11 Uhr bis 12.30 Uhr serviert. Neben Personen mit Berechtigungsschein (Aussteller ist das Sozialamt der Stadt Bad Waldsee) sind auch Normalzahler (Menüpreis 5 Euro) herzlich willkommen. Daneben ist die Suppenküche auch Ansprechpartner für Personen in prekärer finanzieller Situation.