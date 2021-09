Stuttgarts Volleyballer sind zu stark für Bad Waldsee

Der TSV G.A. Stuttgart II verfügt über eine Mannschaft, deren Spieler im Schnitt sicher deutlich mehr als 30 Jahre auf dem Buckel haben. Ein solches Team verfügt auf dieser Leistungsstufe über ein Potenzial an Erfahrung, das seinesgleichen sucht. Diese Lektion bekamen die Volleyballer der TG Bad Waldsee deutlich zu spüren. Das erste Saisonspiel in der Volleyball-Regionalliga verlor Bad Waldsee mit 1:3 (20:25, 17:25, 25:22, 17:25).

Bereits zum Auftakt des ersten Satzes erwiesen sich die Stuttgarter in eigener Halle als konsequente und knallharte Angreifer. Sowohl im Aufschlagbereich als auch im Angriffsspiel deckten sie die Schwächen ihrer Gegner aus Oberschwaben schonungslos auf. Die Folge für die TG zeigte sich in beträchtlichen Annahmeschwierigkeiten, die wiederum einen planvollen Aufbau des Bad Waldseer Spiels erschwerten. Der TG-Zuspieler Simon Scheerer kämpfte zwar vorbildlich, hatte es aber sehr schwer, seine Bälle effizient zu verteilen. Zur Satzmitte bereits konnte man beim Stand von 8:15 erahnen, wohin sich das Ganze bewegte. Zwei Asse von Außenangreifer Andreas Beck brachten die TG zwar noch einmal etwas näher heran – der 20:25-Satzverlust jedoch war unvermeidbar.

Bis zum Stand von 6:6 gelang es den Bad Waldseern im zweiten Satz, das Spiel offen zu gestalten, bis die Oberschwaben letztendlich ihrer nunmehr einsetzenden Annahmeschwäche Tribut zu zollen hatten. Derartig in Szene gesetzt, hatte Scheerer keine Chance, ein schnelles Angriffsspiel über die Mitte in die Wege zu leiten. Obwohl die kämpferische Einstellung der Bad Waldseer vorbildlich war – wie Trainerin Evi Müllerschön betonte – blieb auch dieser zweite Durchgang (25:17) eine klare Beute der Gastgeber.

Volleyball ist ein Spiel, das auf diesem Niveau unter anderem höchste Konzentration der Akteure erfordert. So war es nicht weiter verwunderlich, dass die Stuttgarter sich geneigt sahen, die inneren Akkus etwas aufzufrischen. Die Folge war ein Aufbäumen der TG, die mit dem neuen Annahmespieler Dominic Lehle etwas mehr Ruhe in ihr Annahmeverhalten bringen konnte. Auch der gute Einsatz von Zuspieler Scheerer, der mit vielen Laufwegen seinen Beitrag zum Gelingen leistete, führte zum Gewinn des dritten Durchgangs (25:22).

Dann aber schlugen die Stuttgarter zurück. Bereits bei den Aufschlägen vermisste man nun Konzentration aufseiten der Oberschwaben. Umgekehrt ließ der TSV keinen Zweifel mehr an seinem unbedingten Willen, dieses Match gewinnen zu wollen. Es sollte den Stuttgartern mit 25:17 deutlich gelingen. Dem Sturmlauf der Gastgeber hatten die Bad Waldseer im vierten Satz schließlich nichts mehr entgegenzusetzen und mussten verdientermaßen die Punkte in Stuttgart lassen. Das nächste Spiel bestreitet die TG am 9. Oktober beim SSC Karlsruhe II.