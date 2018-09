Sturm verschont Bad Waldsee

Das Sturmtief Fabienne ist am Sonntag in der Region deutlich spürbar gewesen. Allein in der Zeit von 14 Uhr bis 23 Uhr sind in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Konstanz rund 50 witterungsbedingte Notrufe eingegangen.

Zumeist handelte es sich laut Polizeibericht um umgestürzte Bäume, Bauzäune und Verkehrsschilder. In mehreren Fällen wurden Stromleitungen durch umgestürzte Bäume beschädigt. Die Feuerwehr in Bad Waldsee wurde zweimal alarmiert. In Roßberg und Untermöllenbronn war jeweils ein Baum umgestürzt. „Wir sind glimpflich davon gekommen“, erklärt Feuerwehrsprecher Matthias Lessig im SZ-Gespräch.

Auch im Bad Waldseer Wald hat der Sturm keine Schäden angerichtet. Wie Rathaussprecherin Brigitte Göppel von Stadtförsters Martin Nuber in Erfahrung bringen konnte. Der Grund: „Die Böden seien aufgrund der langanhaltenden Trockenheit sprichwörtlich ,knochentrocken’ und die Bäume somit wie ,einbetoniert’.“.