Betroffene berichten von Sturm in Wurzach-Rohr und Waldsee: Auch viele Bäume zerstört

Tornado in Bad Wurzach – diese Meldung machte am späten Freitagabend bundesweit Schlagzeilen. Auch wenn sich der Tornado im Nachhinein als schwerer Sturm herausstellte, waren die Schäden durch das Unwetter im nördlichen Landkreis Ravensburg teilweise enorm.

Auch in vielen Wäldern im Kreis hat das Unwetter große Schäden hinterlassen. Das Waldstock-Festival bei Gaisbeuren kam indes glimpflich davon. Eine Übersicht.

Bad Wurzach und Umgebung

Den Anwohnern im stark betroffenen Ortsteil Rohr steckt der Schreck auch am Montag noch in den Knochen. Den größten Schaden mussten Josef Schele und seine Familie auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen hinnehmen.

Das Dach ihrer Materialhalle, in der sich vor allem Stroh und Heu befanden, wurde mehr als 100 Meter weit fortgeschleudert und stach auf einer Wiese ein. Auch andere Gebäude der Scheles wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt.

Das Bild am Montag: Die ersten Aufräumarbeiten von einsturzgefährdeten Bauteilen der abgedeckten Lagerhalle in Rohr konnten bereits am Samstag erfolgen (Foto: Patrick Müller) Das Dach der Lagerhalle, das mehrere hundert Meter flog, konnte bis zum Montagmittag noch nicht weggeräumt werden. (Foto: Patrick Müller) In Eintürnenberg wurde an der Pfarrkirche das Dach der Sakristei durch den Sturm abgedeckt. (Foto: Patrick Müller) Blick von der Pfarrkirche in Eintürnenberg Richtung Rohr: Von dem Unwetter, das am Freitagabend hier durchgezogen ist, ist am Montag bei strahlendem Sonnenschein auf den ersten Blick nicht mehr viel zu sehen. (Foto: Patrick Müller) 1 von 1

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ schildert Josef Schele seine Erlebnisse vom Freitagabend. Kurz bevor Regen und Hagel einsetzten, fuhr Schele noch mit seiner Radlader aus besagter Materialhalle heraus. Noch auf dem Fahrzeug sitzend sah er am Himmel etwas auf sich zukommen, das er als „schwarzes V“ bezeichnet.

Wenige Augenblicke später beobachtete der Familienvater, wie erst Teile der Fassadenverkleidung der Halle und kurz darauf das gesamte Dach abhoben und wegflogen. Zudem seien weitere Balken und Kleinteile durch die Luft geschleudert worden. „Ich hatte aber eine schlechte Sicht, weil der Hagel so dicht war.“ Zum Selbstschutz sei er dann schnell in seine Maschinenhalle gegangen, erzählt Schele weiter.

Als der Sturm schwächer wurde, schaute der Rohrer zunächst nach seiner Familie, die sich im benachbarten Wohnhaus aufgehalten hatte. Er kann von Glück sprechen, dass niemand verletzt wurde. „Das Dach hätte natürlich auch in eine andere Richtung fliegen können“, stellt Schele klar.

Nach dem ersten Schock sei es dann am Samstag an die ersten Aufräumarbeiten gegangen. Viele freiwillige Helfer – vor allem Freunde – hätten mit angepackt und „notdürftig“ aufgeräumt. Auch ein Abbruchunternehmen war beteiligt.

Mittlerweile hat Schele Kontakt zu seiner Versicherungsgesellschaft aufgenommen. Er hofft, dass er den Schaden über seine Gebäudeversicherung ersetzt bekommt: „Das ist jetzt die spannende Frage.“ Sämtliche Dächer seien noch relativ neu und erst vor drei bis vier Jahren ersetzt worden.

Dann gab es einen furchtbaren Knall. Helga Hondorf

Eine, die das Unwetter ebenfalls aus nächster Nähe mitbekommen hat, ist Helga Hondorf. Die Rohrerin berichtet im SZ-Gespräch von „furchtbarem Wind, Regen und Hagel“. Beim Blick aus dem Fenster sei wegen des Sturms kaum etwas zu sehen gewesen. „Dann gab es einen furchtbaren Knall“, erzählt Hondorf, die vermutet, dass das weggeflogene Dach die Ursache dafür war.

Schäden hat das Unwetter auch in ihrem Haus und Garten angerichtet: „Einen Fliederbusch hat es ganz ausgegraben.“ Darüber hinaus sei in einigen Räumen teilweise Wasser von der Decke getropft. Ähnliches schildert Hannelore Schele, die im Nachbarhaus wohnt. Sie lebt bereits seit fast 50 Jahren in Rohr – aber ein so heftiges Unwetter habe sie noch nicht erlebt. Der Regen und der Hagel seien immer stärker geworden und zeitweise „ganz flach“ gekommen.

Bilder vom Wochenende, kurz nach dem Sturm: Bei dem Unwetter kamen keine Menschen zu Schaden. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa) Bei dem Unwetter kamen keine Menschen zu Schaden. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa) Nach dem Unwetter: Die Überreste einer Lagerhalle stehen im Ortsteil Rohr. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa) Von dem Unwetter weggefegte Teile des Daches einer Materialhalle. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa) Das Dach befindet sich nun 300 Meter von dem Gebäude entfernt. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa) Das Dach wurde in mehrere Teile gerissen. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa) Drohnenbilder vom abgedeckten Dach in Bad Wurzach-Rohr, kurz nach dem Unwetter. (Foto: Fachberater Meteorologie der Feuerwehren im Landkreis Ravensburg) Die geknickten und abgebrochenen Pflanzen zeigen in eine Richtung. Dies wird von einem Downburst verursacht. (Foto: Fachberater Meteorologie der Feuerwehren im Landkreis Ravensburg) 1 von 1

„Ich habe so etwas zuvor noch nie gesehen, dass der Regen sich umdreht und von unten kommt.“ So blickt Berthold Leupolz auf die Ereignisse am Freitagabend zurück. Leupolz ist Ortsvorsteher von Eintürnen, wozu auch das besonders stark betroffene Örtchen Rohr gehört. Wie viel Schaden der Sturm schlussendlich angerichtet hat, könne er nicht sagen. Die meisten Fälle, für die beispielsweise auch kein Feuerwehreinsatz nötig ist, bekomme die Verwaltung gar nicht mit. Das werde direkt an die jeweiligen Versicherungen gemeldet.

Aber er wisse, dass es mehrere verschiedene Schäden seien, „teils große, teils kleine“, so Leupolz. Während beispielsweise auf dem einen Dach nur fünf Platten zerstört wurden, war es auf dem anderen Dach fünf bis zehn Quadratmeter. Als Beispiel für einen größeren Schaden berichtet er von einem Wohnhaus in Rohr, wo das Wasser durch den sich umkehrenden Regen so nach oben gedrückt habe, dass es aus den Lampen und Steckdosen gekommen sei.

Drohnenbilder vom abgedeckten Dach in Bad Wurzach-Rohr, kurz nach dem Unwetter. (Foto: Fachberater Meteorologie der Feuerwehren im Landkreis Ravensburg)

Im weiteren Verlauf sorgte der Sturm auch in der Pfarrkirche St. Martin in Eintürnenberg für einen Schaden, den Leupolz, der auch gewählter Vorsitzender der Pfarrgemeinde ist, auf einen sechsstelligen Betrag schätzt. Das Dach der Sakristei wurde heruntergerissen, in die teils historischen Gewölbe darunter liefen das Wasser und auch in der Kirche selbst lief das Wasser von den Wänden herunter, so Leupolz. Das Dach wurde in der Nacht von der Feuerwehr provisorisch abgedichtet.

Da die Eintürner Wehr in Rohr gefordert war, sei unter anderem die Bad Wurzacher Feuerwehr zu ihnen „auf den Berg“ gekommen, berichtet Leupolz. Auch aus anderen Ortschaften kam Hilfe. Generell könne man als Ortsvorsteher in einer solchen Situation nicht viel mehr machen, als die Ärmel hochzukrempeln und zu schauen, wo man helfen kann. „Gott sei Dank“, so Leupolz, habe sich niemand verletzt.

Raum Bad Waldsee und Umgebung

Auch rund um die Bad Waldsee, in Reute-Gaisbeuren, aber vor allem der Bereich um Dinnenried, Enzisreute und Arisheim, wurde vom Sturm schwer getroffen. Gerade im Wald bei Dinnenried hat das Unwetter nach Angaben von Waldsees Stadtförster Martin Nuber „stellenweise katastrophale“ Ausmaße angenommen.

Der Sturm sei so dermaßen durch den Wald gerauscht, dass die Bäume nicht umgefallen oder entwurzelt wurden, sondern einfach mittendrin abgerissen wurden. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Jetzt stehen viele fünf bis sechs Meter hohe Baumstumpfe im Wald“, berichtet Nuber.

Die Bäume waren mit 60 oder 70 Jahren noch jung und gesund. Martin Nuber

Gerade rund um Dinnenried hat es demnach fast 70 Bäume im Stadtwald getroffen, die nach Angaben des Försters noch sehr vital und stabil waren. „Die Bäume waren mit 60 oder 70 Jahren noch jung und gesund, vor allem waren es Fichten und auch einige Erlen.“

Rund um Dinnenried bei Reute-Gaisbeuren hat der Sturm Bäume einfach in der Mitte abgerissen. (Foto: Stadtförster Martin Nuber) Rund um Dinnenried bei Reute-Gaisbeuren hat der Sturm Bäume einfach in der Mitte abgerissen. Rund 60 bis 70 junge und stabile Fichten sowie Erlen sind betroffen. (Foto: Stadtförster Martin Nuber) Rund um Dinnenried bei Reute-Gaisbeuren hat der Sturm Bäume einfach in der Mitte abgerissen. (Foto: Stadtförster Martin Nuber) 1 von 1

Wie er berichtet, seien die abgerissenen Baumteile am „gesunden Waldrand“ mit der Krone in Richtung Norden gefallen, was höchst ungewöhnlich sei. Die betroffenen Stellen seien in Süd-Ost-Richtung exponiert gewesen. Dass es die Bäume in nordwestliche Richtung und damit gegen ihr eigenes Gewicht hingeworfen habe, sei mehr als erstaunlich.

Doch nicht nur Wälder waren vom Unwetter betroffen und abgebrochene Bäume und Äste hielten die Feuerwehren im Landkreis auf Trab. In Molpertshaus beispielsweise musste am Freitagabend ein Fußballspiel abgebrochen werden. Der starke Hagel verwandelte das Spielfeld in eine Winterlandschaft.

In Molpertshaus, nicht weit entfernt von Eintürnen, musste am Freitagabend ein Fußballspiel abgebrochen werden. Der starke Hagel verwandelte das Spielfeld in eine Winterlandschaft. (Foto: Droth)

Haben überlegt, ob wir abbrechen oder nicht. Sebastian Ehinger

Während es in verschiedenen Waldbereichen rund um Gaisbeuren, Dinnenried und Enzisreute teilweise knifflig zur Sache ging, haben die Besucher des Waldstock-Festivals nicht viel vom Sturm mitbekommen, wie Sebastian Ehinger vom Organisationsteam des Vereins „Waldstock e.V.“ auf SZ-Anfrage berichtet.

Dass das Fest nicht evakuiert wurde, habe daran gelegen, dass ständig die Wetterdienste, Regenradar-, Gewitter- und Blitzeinschlagportale beobachtet worden seien und dann festgestanden habe, dass das Waldstock nicht im Gefahrenbereich liege. „Zwischendurch haben bei uns auch alle Alarmglocken geläutet und es wurde überlegt, ob wir abbrechen oder nicht. Das hat sich dann aber wieder verflüchtigt, als klar war, dass wir außerhalb der riskanten Zone sind.“

Wie Ehinger ausführt, seien für eine Evakuierung des Geländes rund 25 Minuten notwendig und der Ablauf in einem Katastrophenplan ausgearbeitet. „Die Katastrophenschutzlage wäre für die Besucher schlechter gewesen, wenn sie das Gelände hätten verlassen müssen.

So konnten sie bei dem teilweise starken Regen unter der Bühne Platz finden.“ Wie berichtet, herrschte trotz des teilweise starken Regenfalls am Freitagabend fröhliche und ausgelassene Stimmung auf dem Waldstock-Festival.