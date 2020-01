Studienkreis lädt zu Woche der offenen Tür ein

Fast die Hälfte aller Schüler leidet oft oder sehr oft unter Stress – vor allem, wenn es Zeugnisse gibt. Anlässlich der Halbjahreszeugnis-Vergabe veröffentlicht der Studienkreis deshalb einen Eltern-Ratgeber mit dem Titel „Schluss mit dem Schulstress“, teilt das Nachhilfeinstitut mit. Die 48 Seiten starke Broschüre gibt es gratis im Studienkreis Bad Waldsee. Zudem lädt das Nachhilfeinstitut Eltern und Schüler vom 3. bis 7. Februar zu einer Woche der offenen Tür ein.

„Leichte Anspannung ist bei wichtigen schulischen Herausforderungen durchaus nützlich“, wird Thomas Momotow vom Studienkreis in dem Presseschreiben zitiert. In dem Ratgeber „Schluss mit dem Schulstress“ erfahren Eltern, auf welche Symptome sie achten sollten und wie sie ihr Kind sinnvoll unterstützen können, damit es wieder ins Gleichgewicht kommt. Momotow weiter: Zunächst sei es wichtig, gemeinsam mit dem Kind herauszufinden, welche Ursachen der Stress hat. Entsprechend unterschiedlich seien die Lösungsempfehlungen. Gibt es fachliche Lücken, könne Nachhilfe die Situation entspannen. Ist ein Kind in vielen Fächern dauerhaft überfordert, könne ein Schulwechsel das Richtige sein. Wird eine Schülerin oder ein Schüler gemobbt, sei ein Gespräch mit dem Klassenlehrer oder einem Schulpsychologen ratsam.

„Fällt das Halbjahreszeugnis nicht so aus wie gewünscht, ist es wichtig, sein Kind nicht zusätzlich unter Druck zu setzen“, empfiehlt Thomas Momotow so der Pressetext. Besser sei es, in Ruhe gemeinsam mit dem Kind nach den Ursachen zu suchen und Wege zu überlegen, wie das zweite Halbjahr besser laufen kann.