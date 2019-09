Studienkreis Bad Waldsee bietet kostenloses Lernmaterial an

Simple Past oder Present Perfect? Und wie war das noch mit den unregelmäßigen Verben? Nach sechs Wochen Sommerferien fällt es vielen Schülern schwer, wieder in den Schulmodus umzuschalten, schreibt der Studienkreis Bad Waldsee in einer Mitteilung. Besonders in Englisch bereite dies häufig Probleme. Englisch gehöre zu den am häufigsten belegten Nachhilfefächern des Studienkreises.

Um den Schuljahres-Einstieg zu erleichtern, bietet das Nachhilfe-Institut in Bad Waldsee ein kostenloses digitales Übungspaket an: Unter studienkreis.de/englischhilfe sind viele Aufgaben, Tests, Übungen und Lernvideos zusammengestellt. Von Grammatik und Ausdruck über Textanalyse bis hin zu Landeskunde erhalten Schüler Unterstützung zu allen wichtigen Lerninhalten bis zur zehnten Klasse, heißt es.

Am Donnerstag, 26. September, lädt der Studienkreis Eltern von 17 bis 19 Uhr zu einem Info-Abend ein. Thema: „So startet mein Kind gut ins neue Schuljahr“.