Bei einem Bezirksliga-Fußballspiel am Dienstagabend in Bad Waldsee musste die Polizei mit zwei Streifenwagen anfahren, nachdem es am Rande des Spiels zu Streitereien gekommen war. Beteiligt an dem Streit, der sich wohl nach dem Spiel ereignet haben soll, waren nach derzeitigen Erkenntnissen ein 15 Jahre alter Spieler sowie ein 37 Jahre alter Zuschauer. Ob eine Straftat im Raum steht, überprüft nun das Polizeirevier Weingarten.