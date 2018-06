Streit um Zukunft des Sports in Bad Waldsee

Einen detaillierten Umsetzungsplan mit verbindlichen Zeitangaben – das haben sich die Fraktionen des Waldseer Gemeinderats sowie Sportgemeinschaft und Vereine seit Jahresende von der Stadtverwaltung in Sachen Sportentwicklungsplan gewünscht. Am Montag war das Thema im Gemeinderat, nachdem die Fraktionen im Frühjahr geschlossen Druck gemacht hatten. In den Ausführungen der Stadtverwaltung fehlte jedoch erneut ein konkreter Zeitplan, was vom Gremium scharf kritisiert wurde. Die Verwaltung sprach sich in der Sitzung für die große Lösung aus und strebt ein Sportzentrum in Bad Waldsee an.

Wegen des erwartbaren Interesses am Thema war die Sitzung (wie schon zuletzt in der Ausschusssitzung zu den Bleiche-Plänen) ins Haus am Stadtsee verlegt worden. Rund 30 Zuhörer waren anwesend, darunter viele Vertreter von Vereinen wie der TG Bad Waldsee, dem SV Reute, dem Ruderverein, dem DAV und der Sportgemeinschaft.

Die Stadtverwaltung stellte die bisherigen Schritte seit Erstellung des kommunalen Sportentwicklungsplans im Jahr 2014 vor. Seitdem wurden gemeinsam mit Vereinen Strukturen des Sports untersucht, eine Bedarfsanalyse gemacht, der Sportstättenbedarf ermittelt und Handlungsfelder festgelegt (die SZ berichtete mehrfach). Daraus abgleitet hat die Verwaltung nun drei übergeordnete Ziele vorgelegt: Erstellung einer Gesamtkonzeption für ein neues Sportzentrum, die Ehrenamtsförderung und die Überarbeitung der Angebotsstrukturen aller Vereine.

Standortsuche beginnt

Für die Stadtverwaltung bedeute dies den „Einstieg in die Standortsuche“ für das gewünschte Sportzentrum mitsamt Konzeptplanung. Als kurzfristig umsetzbare Maßnahmen nannte die Verwaltung die Überprüfung von Flutlichtanlagen auf drei noch nicht beleuchteten Naturrasenplätzen sowie die Suche nach einer Hallenbelegungssoftware, um künftig Überbelegungsprobleme zu vermeiden.

Bernhard Schultes, Fraktionssprecher der Freien Wähler, kritisierte in seiner Ansprache, dass „keinerlei Zeitplanung eingearbeitet“ wurde. Er sei zudem sicher, dass ohne den gemeinsamen Antrag aller Fraktionen im Frühjahr (die SZ berichtete) noch nicht einmal die Prioritätenliste vorliegen würde.

Ins gleiche Horn stieß SPD-Fraktionssprecherin Rita König. Sie bemängelte, dass die Verwaltung „nichts Konkretes“ vorweisen könne. „Nach vier Jahren Planung ist man jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass man ein Sportzentrum braucht.“ Dabei habe es diese Idee am Standort Hopfenweiler schon unter dem ehemaligen Bürgermeister Forcher gegeben. Zudem sei es der Verwaltung seit Jahren nicht gelungen, einen Standort für ein Kleinspielfeld zu finden, obwohl das bereits 2014 beschlossen worden sei.

GAL-Fraktionssprecher Dominik Souard bezeichnete die Ausarbeitungen lediglich als „Absichtserklärungen“, er habe nicht den Eindruck, dass mit „Power und Begeisterung“ an dem Projekt gearbeitet werde, zumal auch Fristen oft nicht eingehalten worden seien. Auch er drängte nach einem Zeitplan und forderte transparente Prozesse im weiteren Vorgehen.

Auch CDU-Fraktionssprecherin Sonja Wild kritisierte das Fehlen eines „konkreten Zeitplans“ und fragte mehrmals nach. Sie forderte die Stadt auf, bis nach der Sommerpause konkrete Schritte darzulegen. Ähnlich äußerten sich unter anderem Stefan Senko (FW) und Franz Vogel (GAL).

Zuerst die Gesamtkonzeption

Bürgermeister Roland Weinschenk machte deutlich, dass der richtige Weg zuerst die Gesamtkonzeption für das Sportzentrum sei. „Es gilt zu überlegen, was man wo haben will. Und dann geht es auch immer noch ums Geld.“ Ein Kunstrasenplatz liege bei rund einer Million Euro. „Das ist ein Wort, darüber muss man sich im Klaren sein.“ Was die Forderung nach einem konkreten Zeitplan anbelange, mache es keinen Sinn, etwas in den Raum zu werfen. „Das ist nicht seriös möglich bis nach der Sommerpause.“

Laut Weinschenk sei es richtig, vom Großen ins Kleine zu planen, damit man ein Sportzentrum nicht etwa an falscher Stelle errichte. Die Halle in Reute beispielsweise sei aus „heutiger Sicht nicht am richtigen Standort“ gebaut worden. Daher bringe es nichts, einen Kunstrasenplatz irgendwo hinzubauen und dann später irgendwo anders das Sportzentrum. Die Verwaltung werde zeitnah ein Gesamtkonzept im Dialog mit den Vereinen erstellen – dann erst sei ein Fahrplan möglich, so das Stadtoberhaupt.

Die für die Konzeption federführend Mitverantwortliche Gerlinde Buemann betonte ebenso, dass zuerst die Standortfrage für ein Sportzentrum geklärt werden müsse. Bei kurzfristigen Maßnahmen wie der Ferienregelungen für die Hallen sei man kurz vor einer Lösung.

Deutliche Worte fand Erster Beigeordneter Thomas Manz: „Jetzt einen Zeitplan zu definieren, ist illusorisch. Wir irren nicht ziel- und planlos umher, sondern arbeiten an einer Konzeptstruktur.“

Schultes und weitere Räte forderten zeitnahe Infos dazu, welche Standorte untersucht wurden. „Die Dringlichkeit ist klar geworden, das kam heute Abend aus allen Rohren.“

Letztlich wurde die Verwaltung bei drei Gegenstimmen von Michael Kaiser (GAL), Rita König (SPD) und Tobias Lorinser (CDU) beauftragt, die Gesamtkonzeption für ein Sportzentrum und Ehrenamtsförderung zu erstellen sowie kurzfristige Lösungen zu finden, um Engpässe bei der Hallenbelegung zu reduzieren.