Nachdem am Mittwoch zwischen Mitternacht und 12 Uhr in der Holzstraße in Bad Waldsee eine Laterne angefahren worden ist, ermittelt die Polizei.

Der Verursacher, der nach ersten Erkenntnissen ein rotes Fahrzeug gefahren haben dürfte, richtet an der Laterne einen Schaden von rund 1000 Euro an. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr er davon. Der Polizeiposten Bad Waldsee nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter Telefon 07524/40430 entgegen.