Strahlende Frühlingssonne beflügelt den Ostermarkt in Reute-Gaisbeuren

Strahlende Sonne und schmeichelhafte Temperaturen haben den perfekten Rahmen für den bunten Frühlings- und Ostermarkt in Reute geliefert.

Schon vor der Eröffnung um 11 Uhr warteten zahlreiche Interessierte am Sonntag vor der Durlesbachhalle auf ihren Einlass. Schnell war die lichtdurchflutete Halle mit vielen Hundert Besuchern gefüllt, die nach Herzenslust schauten und kauften. Etwas weniger als in den Vorjahren haben neben gewerblichen Anbietern auch fleißige Bastler, Kunsthandwerker und Handarbeiterinnen aus der Region auf 70 Tischen ihr Angebot präsentiert. Das Sortiment war breit gefächert, es reichte von Ostereiern in allen Farben und Größen, bunten Gestecken und Kränzen aus Naturmaterialien, Holz- und Tonarbeiten bis zu Puppen und trendigem Schmuck.

Seit 19 Jahren beschickt Roswitha Mayer zusammen mit Edith Hörmann den hiesigen Frühjahrsmarkt. Ausnahmslos Selbstgebasteltes findet immer schnell einen Käufer. „Es ist super gelaufen“, freute sich Steffi Rist und Marc Tomann ergänzte: „Meine Osterkränze liefen dieses Jahr besonders gut“.

Während Ingrid Wendt aus Volkertshaus mit ihren Näh- und Strickarbeiten ihren Stand oft dicht von Interessierten belagert sah, punktete Natalija Hepp wieder einmal mit Artikeln aus ihrem Esoterikshop.

Gerne kommt die Mittelurbacherin Gerda Schmid im nächsten Jahr wieder nach Reute. „Es hat sich gelohnt“, so ihr Kommentar. Gleiches sagt auch Hermann Bareth aus Mennisweiler.

Elisabeth Fluhr und Anne Rose Zembrot vom Strickkreis nutzen jährlich den Ostermarkt, um mit dem Erlös von Handschuhen, Schals, warmen Socken und Marmelade die Missionsstationen der Reutener Franziskanerinnen in Brasilien und Indonesien zu unterstützen. Dank einer guten Stammkundschaft kann auch in diesem Jahr wieder ein erklecklicher Betrag gespendet werden. Rundum zufrieden war der „Bähnlesverein Durlesbach" als Veranstalter. Zum Mittagstisch mussten Sonderschichten eingelegt werden. Auch bei Kaffee und Kuchen gab es immer wieder Warteschlangen. Der Erlös dient dem Unterhalt und weiteren Ausbau des Eisenbahn-Denkmals in Durlesbach.