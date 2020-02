Straßen bei der Fasnet in Bad Waldsee gesperrt

In der Altstadt sind am Narrenrechtabholen am Mittwoch, 19. Februar, von 19 bis 20 Uhr folgende Straßensperrungen notwendig: Hauptstraße, Ravensburger Straße und Ravensburger-Tor-Platz.

Am Gumpigen Donnerstag, 20. Februar, sind von etwa 8 Uhr bis anderntags 7 Uhr folgende Straßen gesperrt: Bleichestraße, Hauptstraße, Ravensburger Straße, Ravensburger-Tor-Platz, Friedhofstraße, Am Stadtgraben, Muschgaystraße, Wurzacher Straße, Hauptstraße bis Hochstatt.

Weiter geht es am Fasnetsmontag, 24. Februar, ab etwa 12 Uhr bis anderntags zirka 7 Uhr. Hier müssen folgende Straßen gesperrt werden: Bleichstraße, Hauptstraße, Ravensburger Straße, Am Ravensburger Tor, Wurzacher Straße, Muschgaystraße, Am Stadtgraben und Friedhofstraße. Beim Bad Waldseer Kinderumzugs am Fasnetsdienstag, 25. Februar, sind von 14 bis 16 Uhr folgende Straßen gesperrt: Hauptstraße, Hochstatt und der Grabenmühlweg. Für das Fasnetsvergraben am Abend müssen im Zeitraum von 19 bis gegen 20 Uhr folgende Straßen gesperrt werden: Hauptstraße, Ravensburger Straße, Hochstatt, Gut-Betha-Platz und Bleichestraße. Auflösungsort beim Fasnetsvergraben ist die Bleichestraße.