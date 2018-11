Straße durchs Steinacher Ried wird komplett gesperrt

In der Shisha-Kneipe „Shibar“ in Ulm hat es am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz mit Dutzenden Beamten gegeben. Hintergrund dieses Einsatzes sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ermittlungen in einem Betrugsfall im Ulmer und Neu-Ulmer Rotlichtmilieu, bei dem drei Männer seit Anfang 2015 mehr als 30 Gäste ihres Etablissements in Ulm um mehr als 62000 Euro betrogen haben sollen.

Das Ziel des Einsatzes einer sogenannten Beweis- und Festnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz am Mittwoch in der „Shibar“, deren Besitzer ...