Stimmzettel werden in Bad Waldsee verschickt

Alle wahlberechtigten Bad Waldseer erhalten für die Kommunalwahl in Kürze die Stimmzettel zugeschickt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Damit die Stimmabgabe am Wahltag, 26. Mai, nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, bittet die Verwaltung darum, die Stimmzettel im Voraus zu Hause auszufüllen und zum Wählen mitzubringen. Die Stimmzettel werden an alle wahlberechtigten Bürger verschickt; auch an diejenigen, die bereits Briefwahlunterlagen erhalten haben. Die Briefwahlunterlagen werden nur auf Antrag verschickt.