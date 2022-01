Stimmungsvolles Winterlicht legt Zauber über Landschaft

Die Landschaft um Ankenreute hat sich in diesen Tagen in einem besonderen Winterlicht gezeigt. Nach Angaben der Wetterwarte Süd soll es am Wochenende vorwiegend trocken bleiben, bevor sich zum Wochenbeginn sogar stürmisches Wetter mit Schnee und Regen andeutet. Haben Sie auch schöne und stimmungsvolle Fotos von Bad Waldsee, Aulendorf und den jeweiligen Ortschaften? Dann senden Sie uns diese per E-Mail als jpg-Format (mindestens 1MB als Dateigröße) zu an die Adresse: redation.waldsee@schwaebische.de. Bitte neben einer Kurzbeschreibung des Bildes den vollständigen Namen und den Wohnort angeben. Foto: Karin Kiesel