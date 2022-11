Stimmungsvolle Musik zur Adventszeit in Oberschwaben

Die Adventszeit in Oberschwaben, begleitet durch stimmungsvolle Beleuchtung und Dekoration, kündigt das Weihnachtsfest an. Auf den örtlichen Advents- und Weihnachtsmärkten erklingen die ersten Weihnachtslieder, auch zuhause stimmt man sich auf die kommenden Tage ein.

Beim „Oberschwäbischen Advent“ am Sonntag, 4. Dezember, um 18 Uhr im Bad Waldseer Museum im Kornhaus werden Texte und Musik aus Oberschwaben und darüber hinaus vorgetragen. Das Ensemble Salteris aus Aulendorf sowie ein Blechbläserensemble der Musikschule Bad Waldsee werden den Abend gestalten.

Die musikalische Bandbreite der Gruppe Salteris reicht von Kompositionen aus dem Barock über traditionelle Musik aus aller Welt bis hin zu adventlichen Melodien und eigenen Kompositionen. Die abwechslungsreichen Arrangements für Violine, Hackbrett, Gitarre und Kontrabass schmeicheln dem Ohr und sind in ihrer Zartheit wie geschaffen für die vorweihnachtliche Zeit, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee.

In Oberschwaben ist die Blasmusik zuhause. Bis zum heutigen Tag gibt es Gemeinden, in denen kleine Bläserensembles in der Vorweihnachtszeit übers Land ziehen, um den Adventsgedanken zu verbreiten. Das Blechbläserensemble der Musikschule Bad Waldsee unter Leitung von Ulrich Triebel stimmt mit festlich strahlenden Klängen auf das Weihnachtsfest ein.

Die beiden Ensembles decken dabei eine große Bandbreite der musikalischen Vielfalt im oberschwäbischen Raum ab. Während in kleineren Stuben häufig in Saitenbesetzung musiziert wurde, waren Blechbläsergruppen meist zu größeren Anlässen üblich. Das Bad Waldseer Kornhaus-Adventskonzert mit Saiten- und Bläsermusik bietet Abwechslung aus einer reichhaltigen volksmusikalischen Vergangenheit und Gegenwart.