Stilvolles Martinsfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kindergarten St. Michael Mittelurbach feierte dieses Jahr, nach der zweijährigen durch die Corona-Pandemie bedingte Pause, den St. Martin wieder im großen Stil im heimischen Königstal.

Traditionsgemäß wurde im abgesicherten Areal vor dem Dorfgemeinschaftshauses das Martinsspiel vorgeführt. Am Mittwochabend (16. November), also nach vor dem Todestag des St. Martin, hatte das Erzieherinnenteam um die Leiterin Anna Schellhorn zum traditionellen Martinsspiel mit anschließendem Laternenumzug eingeladen.

An diesem angenehmen, herbstlichen Mittwochabend verfolgte eine große Kinderschar – nicht nur Kinder von St. Michael waren dabei – die bekannte Szene mit der Mantelteilung aus nächster Nähe. Die Kinder waren auf das Martinsspiel bestens vorbereitet worden, hatten ihre selbst gebastelten Laternen mitgebracht und sangen freudvoll all die bekannten Lieder zum Martinsfest auch beim anschließenden Martinsumzug durch Teile der Ortschaft. Außergewöhnlich viele Angehörige (Eltern, Großeltern, Verwandte, Bekannte) waren gekommen und erfreuten sich am Gesang und dem eindrucksvoll vorgeführten Martinsspiel zu Ehren des Heiligen.

Wie zuletzt 2019 wurde das szenische Spiel von Tobias Lorinser als St. Martin hoch auf seinem Schimmel und von Thomas Schwegler, der in die Rolle des Bettlers geschlüpft war, anschaulich und einprägend dargestellt. Das Teilen des Mantels gilt seit Jahrhunderten als besonderes Zeichen für Caritas (Nächstenhilfe).

Etliche Eltern hatten auch ihren jüngsten Nachwuchs mitgebracht. Auch der durfte, zwar noch im Kinderwagen, schon am Martinsumzug teilnehmen. Der Umzug war durch Erzieherinnen und Eltern in Warnwesten vorne mit gespanntem Seil und hinten mit einem Lichterwagen gesichert worden.

Der Elternbeirat hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, hatte für Essen und Getränke gesorgt. Eine lange Theke vor dem Dorfgemeinschaftshaus war aufgebaut worden. Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Bergatreute boten Wurst und Wecken an. Punsch und Glühwein von REWE Birnbreier gehörten zum reichhaltigen Angebot wie auch die leckeren Butterbrezeln der Bäckerei Hoh. Zudem hatte das Kita-Team nach der Martinsfeier zu einer gerne angenommenen gemütlichen Hockete mit netten Begegnungen in den Kindergarten eingeladen.