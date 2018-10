Stille Tage und Tanzverbote im November

Im November finden sich einige gesetzlich besonders geschützte Feiertage. Für sie gelten nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz spezielle Regelungen, auf die die Stadt Bad Waldsee in einer Pressemitteilung hinweist. Öffentliche Tanzunterhaltungen sind an diesen Tagen und zu folgenden Zeiten verboten: Allerheiligen, Donnerstag, 1. November, und am Buß- und Bettag, Mittwoch, 21. November, von jeweils 2 bis 24 Uhr. Am Volkstrauertag, Sonntag, 18. November, und am Totengedenktag (Totensonntag), 25. November von jeweils 5 bis 24 Uhr. Dasselbe gilt für Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen.

Am Totengedenktag, 25. November, sind öffentliche Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb hinausgehen, ab 5 Uhr unzulässig. Gleiches gilt für sonstige öffentliche Veranstaltungen, soweit sie nicht der Würdigung des Feiertages oder einem höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen. Öffentliche Sportveranstaltungen dürfen am Totengedenktag erst um 13 Uhr beginnen, am Ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, ab 11 Uhr.