Stiftung Landzunge unterstützt interkulturellen Dialog

Der ehemalige Landrat Kurt Widmaier (Mitte) hat im Namen der Stiftung Landzunge einen Scheck an die Pill-Mayer-Stiftung überreicht. Die beiden Stifter Irene Pill und Bernd Mayer nahmen laut Pressemitteilung den Betrag über 1000 Euro hoch erfreut entgegen.

„Der Stiftung Landzunge ist es ein großes Anliegen, soziales und kulturelles Engagement nach Kräften zu unterstützen“, sagte Widmaier bei der Scheckübergabe in Wolfegg. „Und dass wir dieses Mal eine Kinder- und Jugendstiftung für interkulturellen Dialog fördern, ist mir eine ganz besondere Freude“, unterstrich er in seiner Funktion als Vorsitzender des Stiftungsrates. Seit 2009 kümmert sich die Stiftung Landzunge um die Belange der Marke Landzunge und ihre Verankerung in der Region.

Die Pill-Mayer-Stiftung setzt sich für interkulturelles Lernen ein zum Dialog über Grenzen hinweg und wird mit der Spende ihr Projekt „Interkulturelle Bücherbox“ fortsetzen.