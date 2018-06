Stiftung fördert 16 Projekte

In der ersten Sitzung des Stiftungsrates konnte der Vorstand der Bildungsstiftung Bad Waldsee von einem rundum erfolgreichen Stiftungsjahr berichten. Die Aktionen und Veranstaltungen waren erfolgreich und ermöglichten die Förderung von 16 Projekten und Initiativen mit mehr als 13 500 Euro.

Schulleiter und Vereinsvorstände nutzten das Jahresgespräch zusammen mit den Machern der Bildungsstiftung um rückblickend von ihren Projekten zu berichten und einen Ausblick auf weitere Vorhaben im gerade begonnen Jahr zu geben.

Die unterstützten Projekte reichen von einem Ernteprojekt im Bauerngarten, das den Kindern des Kindergarten Eschle praxisnah die Herkunft von Essen aus heimischer Produktion erklärt hat bis zur Anschaffung von Mountain-Bikes für das Projekt „Schule ohne Rassismus mit Courage“ an der Döchtbühlschule. Doch nicht nur die Schulen hatten erfolgreich Förderanträge eingereicht. Auch der Musikverein Reute-Gaisbeuren, das kommunale Kino Seenema sowie der Kinderschutzbund und die Kinder- und Jugendakademie konnten entsprechend der „Kassenlage“ der Stiftung berücksichtigt werden.

Die Bildungsstiftung setzt angesichts des niedrigen Zinsniveaus schon längere Zeit auf eigene Aktionen und Veranstaltungen, um Gelder für die satzungsgemäße Unterstützungsleistungen einzusammeln. Besonders erfolgreich war auch in diesem Jahr wieder der Adventskalender mit René Auer Motiv, dessen 2500 Exemplare in weniger als zwei Wochen ausverkauft waren.

Hinter jedem Türchen des dekorativen Wandkalenders verbargen sich mehrere hochwertige Sachpreise im Gesamtwert von fast 9000 Euro und gespendet von Waldseer Geschäften und Betrieben.

Zu einer weiteren wichtigen Einnahmequelle für die Bildungsstiftung ist die Bildungsmesse geworden, die unter der Federführung von Realschulkonrektorin Anna Pinzger in Kooperation mit den Schulen und dem Handels- und Gewerbeverein inzwischen zu einer wichtigen Veranstaltung zur Berufsorientierung von Schulabgängern und als Kontaktbörse für ansässige Unternehmen gewachsen ist. Die Bildungsstiftung baut dabei auf freiwillige Spenden der Betriebe für den kostenlosen Standplatz.

Die nächste Veranstaltung findet am Samstag, 7. März, in der Stadthalle Bad Waldsee statt. Auf Einladung der Bildungsstiftung bringt der Schauspieler und Intendant Bernd Gnann sein Erfolgsprogramm „Die Made – Gedichte und Texte von Heinz Ehrhart“ auf die Bühne. Zu Beginn des Abends wird André Pfob, Schüler am Gymnasium Bad Waldsee mit einer Präsentation von seiner Master MINT Forschungsexpedition auf die Azoren berichten, an der er mit Unterstützung der Bildungsstiftung 2014 teilnehmen durfte.

