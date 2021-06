Stiftung der Volksbank unterstützt Projekte in Bad Waldsee

Mit insgesamt 4500 Euro hat die Stiftung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) Projekte der Grundschule Haisterkirch und der Bildungsstiftung Bad Waldsee unterstützt, teilt die VBAO mit. Anton Sproll, Regionalmarktdirektor Bad Waldsee der Bank und Bernhard Bitterwolf, Mitglied im Kuratorium der Stiftung der VBAO, haben Angelika Holzmann, Rektorin der Grundschule Haisterkirch und Bernhard Schultes, Vorstand der Bildungsstiftung Bad Waldsee, einen symbolischen Scheck überreicht.

„Der Grundgedanke unserer Stiftung beruht auf dem Motto: Für die Menschen. Für die Heimat. In diesem Sinne liegt es uns am Herzen, Einrichtungen und gemeinnützige Institutionen in unserer Heimat zu unterstützen. Es freut uns ganz besonders, dass die finanziellen Mittel über die Organisationen in Bad Waldsee an zahlreiche junge Menschen aus der Region gehen“, sagt Bernhard Bitterwolf.

Die Grundschule Haisterkirch hat eine Spende von 2500 Euro für ein „grünes Klassenzimmer“ erhalten. Dies ist ein Lernort mit Bänken, Tischen und Streuobstbäumen außerhalb des Schulgebäudes, an dem im Freien fächerübergreifender Unterricht stattfinden wird. Zudem bietet er für die Schüler der Grundschule Haisterkirch eine Möglichkeit zum Spielen und Entspannen in den Pausenzeiten.

Eine Spende in Höhe von 2000 Euro geht an die Bildungsstiftung Bad Waldsee, welche sich mit dem Projekt „Digifonds“ bei der Stiftung der VBAO um eine finanzielle Unterstützung beworben hat. Bei dieser Aktion geht es darum, die Digitalisierung an Schulen in Bad Waldsee voranzubringen. Die finanziellen Mittel werden beispielsweise für Leihcomputer, Tablets oder zur Finanzierung von Software verwendet.

Gemäß der Satzung der Stiftung der VBAO ist deren Zweck die Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen und mildtätigen Organisationen sowie die Förderung von Maßnahmen für den Erhalt und die Verbesserung von sozialen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen und Kindergärten im Geschäftsgebiet der Genossenschaftsbank. Im Oktober steht die nächste Kuratoriumssitzung der Stiftung an – hier wird über die Finanzierung weiterer Projekte entschieden. Anträge können unter vbao.de/stiftung eingereicht werden.