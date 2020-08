Stiftung bereitet Fachkräftemangel Sorgen

In ihrem gerade erschienenen Jahresbericht blickt die St.-Elisabeth-Stiftung auf 2019 zurück. Auf 44 Seiten sind die wichtigsten Zahlen, Ereignisse und Entwicklungen des vergangenen Jahres in der katholischen Stiftung mit Sitz in Bad Waldsee zusammengefasst, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

2646 Mitarbeitende der St.-Elisabeth-Stiftung seien für 6198 hilfebedürftige Menschen im Einsatz gewesen. Dennoch habe der Personal- und Fachkräftemangel den gesamten sozialen Bereich und damit auch die Stiftung erfasst. Einen kurzen Ausblick, was die St.-Elisabeth-Stiftung mit ihrer neuen Personalmarketingkampagne vorhat, eröffnet denn auch den Jahresbericht 2019.

In Interviews berichten die Leitungen der Geschäftsbereiche zudem über das zurückliegende und das aktuelle Jahr.

Die Altenhilfe habe 2019 zwei neue Hospize in Leutkirch und Nagold eröffnet. Ein Höhepunkt sei aber auch der Tag der Wertschätzung gewesen, bei dem Pflegende aus unterschiedlichen Einrichtungen in Oberschwaben im Jordanbad Biberach verwöhnt worden seien.

Wie Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen bei den Neuerungen des Bundesteilhabegesetzes unterstützt werden, berichte der Jahresbericht im Kapitel über den Heggbacher Wohnverbund.

Beim Heggbacher Werkstattverbund stünde der Fachtag zum Thema „Arbeitswelten von morgen“ im Mittelpunkt – und das Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen des Beruflichen Bildungszentrums in Biberach.

Im Jordanbad habe 2019 die Deutsche Aufguss-Meisterschaft stattgefunden. Das Gästehaus St. Theresia in Eriskirch-Moos sei weiter für Seminarteilnehmer und Feriengäste modernisiert worden.

Im Bereich Kinder-Jugend-Familie habe die Kita Casa Elisa in Ravensburg ihren zehnten Geburtstag mit einer Erweiterung „gefeiert“. Und in Ingerkingen sei die Freude groß über den Neubau der Schule, der Kindern und Jugendlichen mit Handicap neue Perspektiven eröffne. Die Realisierung der neuen Schule St. Franziskus sei das größte Spendenprojekt der St.-Elisabeth-Stiftung der vergangenen Jahre. Der Jahresbericht gebe ebenfalls einen Überblick über diese und andere Spenden und Fördermittel, die die Aufgaben der Stiftung im vergangenen Jahr erleichtert hätten.