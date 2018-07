Sternwallfahrt vom katholischen Landvolk

Der Verband Katholisches Landvolk (VKL) in der Diözese Rottenburg-Stuttgart lädt am Samstag, 5. Juni, zu einer Sternwallfahrt nach Weingarten ein. Unter dem Motto „Mit Christus gemeinsam unterwegs“, starten die einzelnen Gruppen vormittags aus sechs verschiedenen Orten. Beginn ist um 8.30 Uhr in der Frauenbergkapelle Bad Waldsee mit dem Pilgersegen von Weihbischof Thomas Maria Renz. Die Gehzeit beträgt etwa fünf Stunden (etwa 20 Kilometer). Auf dem Weg bestehen keine Einkehrmöglichkeit. Anmeldungen können bis Freitag, 28. Mai, an Margret Schmid gerichtet werden, Telefon (07524) 8159, Fax (07524) 8182. Oder an Alois Mayer Telefon (07524) 6176, E-Mail: info@mayer-bw.de. Gemeinsamer Treffpunkt ist um 15.15 Uhr der Klosterplatz Weingarten. Um 16 Uhr findet ein gemeinsamer Gottesdienst in der Basilika Weingarten mit Weihbischof Thomas Maria Renz statt. Ab 18.30 Uhr Rückfahrt mit dem Bus.