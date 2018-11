Sternsinger treffen sich zur Vorbereitung

Die künftigen Sternsinger kommen am Freitag, 30. November, zu einem Vorbereitungstreffen zusammen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die am 5. und 6. Januar 2019 als Sternsinger und Begleitpersonen den Segen der Weihnacht in die Häuser von Bad Waldsee bringen, treffen sich zwischen 14.30 und 16.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus St. Peter.

Wie das Sternsinger-Organisationsteam mitteilt, stimmen alle Teilnehmer beim Vorbereitungstreffen die bekannten und auch die weniger bekannten Sternsingerlieder an, um wieder Textsicherheit zu gewinnen. Danach lernen die Sternsinger in einem Film das Partnerland Peru kennen. Neben einem Quiz zum Partnerland gibt es beim Vorbereitungstreffen auch Gebäck und etwas zu trinken.

Das Organisationsteam und die aktiven Sternsinger laden Interessierte zum Mitmachen ein. Wer schon einmal erlebt hat, wie wichtig vielen Menschen der Besuch der Sternsinger nach dem Jahreswechsel ist, läuft gerne wieder mit – als König Caspar, Melchior, Balthasar oder auch als Sternträger, die Erwachsenen als Begleiter.

Beim Bügeln, Ankleiden oder als Gastgeber helfen

„Wenn sich Ihre Kinder nicht trauen, so ganz alleine zum Treffen zu kommen, fragen Sie sie doch, ob sie nicht mit Freunden eine Gruppe bilden möchten“, schlägt das Organisationsteam in seiner Pressemitteilung vor. Auch im Helferbereich benötigen die Sternsinger noch Unterstützung. Dienstbare Geister, die beim Bügeln der Gewänder und beim Ankleiden der Kinder helfen und Gastgeber für das Mittagessen an einem der beiden Tage seien hoch willkommen.