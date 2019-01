Sternsinger sammeln rund 32 500 Euro Spenden

Unter dem Motto „Wir gehören zusammen“ waren die Bad Waldseer Sternsinger am vergangenen Wochenende bei Schnee, Schneematsch und starkem Wind unterwegs. Die letzten Gruppen trafen am Sonntag erst weit nach Einbruch der Dunkelheit müde aber stolz im Basislager der Eugen-Bolz-Schule ein, heißt es in einer Mitteilung. Der Einsatz hat sich gelohnt, denn die Sternsinger sammelten gemeinsam mit ihren erwachsenen Begleitern Spenden in Höhe von 32 566 Euro für bedürftige Kinder. Ein Großteil des Geldes dient der Unterstützung von Projekten für Kinder mit Behinderung im diesjährigen Partnerland Peru, heißt es in der Mitteilung weiter. Kleinere Beträge fließen außerdem in andere Projekte, beispielsweise in Indien und Guatemala, die die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee inzwischen seit vielen Jahren fördert. Auf dem Bild sind die Sternsinger im Altarraum der Pfarrkirche St. Peter nach dem Aussendungsgottesdienstes zu sehen. Foto: Jochen Frickel