Sternsinger können heuer nicht alle Waldseer Haushalte besuchen

Nach der Corona-Zwangspause machen sich die Sternsinger am 6. und 8. Januar wieder auf den Weg zu den Waldseern. Am Dreikönigstag und dem darauf folgenden Sonntag werden wieder Kindergruppen und ihre erwachsenen Begleiter unterwegs sein. Mit Kreideanschrift bringen die Sternsinger über den Eingangstüren den Segen des Christkinds. Doch nicht alle Waldseer Haushalte werden besucht.

„Leider haben wir aufgrund der coronabedingten Zwangspause noch zu wenig Sternsingerinnen und Sternsinger, so dass nicht alle Haushalte im Stadtgebiet besucht werden können. Wir bitten um Verständnis“, teilt das Sternsinger-Organisationsteam in einer Pressemitteilung mit. Die Verantwortlichen weisen gleichwohl darauf hin, dass in den Tagen nach Dreikönig geweihte Kreide zum Abholen am Schriftenstand von St. Peter bereit liegt. „Damit können Sie dann den Segen an Ihrer Tür erneuern, sollten die Sternsinger Sie nicht besuchen“, geht aus der Mitteilung hervor.

Das Partnerland der Sternsingeraktion 2023 ist Indonesien. Angesichts der beiden heftigen Erdbeben, die den Inselstaat im November dieses Jahres erschütterten, ist das diesjährige Motto „Kinder stärken – Kinder schützen“ also aktuell. So werde auf die schwierige Wohnsituation vieler Kinder aufmerksam gemacht und darauf, dass der Kinderschutz Aufgabe von den Erwachsenen ist, heißt es in der Mitteilung. In Indonesien bedürfe es einer Organisation wie der Arek-Lintang-Stiftung, kurz ALIT, um das Leitbild „Gleichheit für alle Kinder“ zu vermitteln.

Den traditionellen Film zur Sternsingeraktion können Interessierte im Internet unter www.sternsinger.de/film ansehen. Neben den Projekten im Beispielland unterstützen die Bad Waldseer Sternsinger langjährige Projekte in aller Welt, zu deren Initiatoren die Kirchengemeinde Kontakt hält.