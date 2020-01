Sternsinger in Bad Waldsee sammelten 30 000 Euro

Unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“ sind die Bad Waldseer Sternsinger am 5. und 6. Januar unterwegs gewesen. Mehr als 70 Kinder und Jugendliche sammelten an den beiden Tagen 30 000 Euro für bedürftige Kinder in aller Welt. Ein Großteil der Spenden dient der Unterstützung von Projekten für Kinder im diesjährigen Beispielland Libanon. Geringere Beträge fließen in Projekte, die die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee seit vielen Jahren unterstützt.