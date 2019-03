Stephan Bauer spielt „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“

Mit seinem neuen Live-Programm „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“ gastiert Kabarettist Stephan Bauer am Samstag, 6. April, im Haus am Stadtsee. Beginn ist um 20 Uhr. Jeder kennt sie: die Müdigkeit in der Beziehung. Wenn man nach zehn Jahren ratlos in das Gesicht des Partners schaut und sich klar wird: „Vor der Ehe wollte ich ewig leben“, heißt es in der Ankündigung. Fast jeder hatte mal so seine Träume von einem glücklichen und erfüllten Dasein. Und was ist davon übrig? Bauer ist selbst mit gutem Beispiel vorangegangen, ist (nochmal) vor den Traualtar getreten, getreu dem Motto: „Heiraten ist Dummheit aus Vernunft“, so der Pressetext. Bauers neues Programm ist eine offene Abrechnung mit der Single-Gesellschaft, erodierenden Werten und dem Gefühl von „alles geht“. Karten zu 21, ermäßigt 19 Euro, gibt es im Vorverkauf unter Telefon 07524 / 941342 sowie bei der „Schwäbischen Zeitung“ unter tickets.schwäbische.de und Telefon 0751 / 29555777. An der Abendkasse kosten die Karten 22, ermäßigt 20 Euro. Foto: Frank Soens