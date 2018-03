Stellfläche für Reisebusse im Unterurbacher Weg

Das Gesundheitszentrum Waldsee-Therme ist mehrmals im Monat das Ziel von Reisebussen aus dem benachbarten Bayern. Sie bringen Bade- und Saunagäste ins Waldseer Kurgebiet und fahren nach drei, vier Stunden Aufenthalt wieder zurück. In der Zwischenzeit benötigt der Busfahrer einen großen Parkplatz für sein Fahrzeug, den es in der Badstraße aber nicht gibt. Stadtrat und Ortsvorsteher Franz Spehn aus Mittelurbach erkennt darin ein Problem und stellte bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates deshalb eine entsprechende Anfrage an die Stadtverwaltung.

„Gab es bislang eigentlich noch keine Reklamationen von den Busunternehmen, weil die Busfahrer erst in einiger Entfernung – kurz vor dem Viadukt – eine provisorische Stellfläche haben, wo sie ihren Bus loswerden?“, wollte Spehn von Stadt-, Bäder- und Kurverwaltung wissen. Nach seiner Einschätzung, so Spehn gegenüber der SZ, bringen diese Reisebusse regelmäßig viele Gäste und damit auch Geld in die Waldsee-Therme. „Und da wäre es doch schön, wenn den Busfahrern auf dem neu geplanten Parkplatz am Unterurbacher Weg zwei große Stellplätze angeboten werden könnten, der ganz nah bei der Therme liegt“, so der Stadtrat im SZ-Gespräch dazu weiter.

Die Busfahrer würden ihre Wartezeiten schließlich in der Cafeteria der Therme absitzen oder sich direkt im Bus ausruhen. Wie berichtet, wird der Parkplatz bei der Waldsee-Therme demnächst auf dem benachbarten Wiesengrundstück vergrößert, um Stellplatz-Kapazitäten am Friedhofsparkplatz frei zu bekommen. Doch damit kann die Stadt nicht dienen, wie eine SZ-Anfrage auf dem Rathaus ergab.

„Der neue Parkplatz bietet bedingt durch die notwendige Wendesituation keine Möglichkeit, dort Busse abzustellen. Dafür wurde kurz vor dem Viadukt am Unterurbacher Weg eine Stellfläche ausgewiesen für diese Busse und die Unternehmen wurden mit einem Lageplan auch darüber informiert“, teilt Rathaus-Sprecherin Brigitte Göppel dazu mit. Diese gekieste Stellfläche böte ausreichend Platz zum Parken und Wenden und liege „nur rund 500 Meter“ von der Therme entfernt. „Bisher sind uns jedenfalls keine Klagen zugegangen von den Busunternehmen, so dass wir davon ausgehen, dass diese Stellflächen geeignet und ausreichend sind.“

Auf dem benachbarten Reisemobilstellplatz, den Spehn ebenfalls ansprach, könnten Busse ebenfalls nicht unterkommen, sagt die Stadt. „Dies ist ein Stellplatz nur für Reisemobile. Busverkehr auf dem Platz wäre mit dem Anspruch an die Aufenthaltsqualität unserer Reisemobilisten nicht vereinbar. Deshalb sind in der Stellplatzordnung auch ausschließlich Reisemobile zugelassen“, sagte Göppel dazu weiter.

In ihrer Stellungnahme zur Anfrage des Stadtrates benennt die Stadtverwaltung zudem weitere Parkmöglichkeiten für Reisebusse, die Gäste nach Bad Waldsee bringen. „Die Tourist-Information verweist die Unternehmen auf den Parkplatz an der Biberacher Straße beim Skaterplatz am Stadtsee, wo sich drei gebührenfreie Busparkplätze befinden“, betont Göppel. Und für den reinen Ein- und Ausstieg der Fahrgäste könnten zudem die Bushaltestellen an der Bleichestraße genutzt werden.