Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag in Bad Waldsee gewütet und einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Die Beamten des Polizeipostens Bad Waldsee ermitteln wegen Sachbeschädigung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte gegen 4.15 Uhr einen Stein gegen die Windschutzscheibe eines Autos geworfen, das beim Skateplatz abgestellt war. Anschließend seien drei dunkel gekleidete Personen in Richtung Krankenhaus gerannt. Laut Polizeibericht prallte um 4.30 Uhr ein Autofahrer auf Höhe der Zufahrt zum Bleicheparkplatz gegen einen zwei Meter langen Holzpfahl. Den Holzpfahl hatten unbekannte Täter zuvor aus einem angrenzenden Zaun gerissen und auf die Fahrbahn gelegt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden am Auto. Zudem hoben vermutlich dieselben Täter an der Bleiche einen Gullideckel aus der Fahrbahn und steckten einen Holzpfahl hinein.

hinterließen die Täter wohl. (Foto: Polizei)

Gegen 7 Uhr wurde dem Polizeiposten Bad Waldsee mitgeteilt, dass im Wolpertsheimer Weg auf Höhe Frauenbergstraße mehrere Gullideckel herausgehoben worden sind. Zudem steckten die Unbekannten eine Eisenstange in einen geöffneten Schacht. Gegen 9 Uhr sei von einer Bankangestellten mitgeteilt worden, dass Unbekannte in der Nacht mit einem Stein auf der Grabenmühle eine Scheibe eingeworfen und dadurch Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht haben. Und gegen 9.45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass entlang der Robert-Koch-Straße zwischen dem Krankenhaus und dem Freibad mehrere Holzpfosten herausgerissen und teilweise auf die Fahrbahn geworfen worden sind.

Steinewerfer wüten in Bad Waldsee und hinterlassen Aufkleber (Foto: Polizei)

Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten des Polizeipostens Bad Waldsee zudem fest, dass Aufkleber, die dem linken Spektrum zugeordnet werden können, teilweise an einzelnen Tatorten sowie im näheren Umfeld angebracht worden waren. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder Hinweise zu Tätern oder Herkunft der Aufkleber geben können, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524 / 40430 zu melden.