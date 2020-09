Steinacher Kapelle erstrahlt in neuem Glanz

Der Zahn der Zeit hatte wieder einmal dem Steinacher Wahrzeichen stark zugesetzt. In dieser Woche endeten die Arbeiten zur Außenrenovierung der Steinacher St.-Anna-Kapelle. In einem guten Vierteljahr haben Handwerker und ehrenamtliche Helfer die Kapelle wiederum auf Hochglanz gebracht. Nach der Generalsanierung im Jahre 1984 wurde 2009 neben der Innensanierung auch der schmucke Turm wieder restauriert. Jetzt machte Salpeter im Sockelbereich sowie ein marodes Fundament erneut umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich. Mit der Planung und Bauleitung hatte die Katholische Kirchengemeinde St. Peter die Bad Waldseer Architektin Katja Zachmann-Rundel beauftragt.

Im Herbst 2019 wurde bereits der marode Putz abgeschlagen und die Mauerwerksfugen ausgekratzt, damit das Mauerwerk über den Winter austrocknen konnte. Am 26. Mai rollte der Bagger von Landschaftsgärtner Marino Egle an. Es galt erst einmal das gesamte Fundament bis zu einer Tiefe von circa einen Meter abschnittsweise auszuschachten. Nach Säuberung des Mauerwerkes wurden anschließend mehrere Putzschichten angebracht. Diese Arbeiten übernahm die Stuckateur- und Malerfirma Groß, Munderkingen. Die neu verlegte Drainage rund um die Kirche soll künftig eindringendes Wasser abfließen lassen. Eine Noppenfolie schützt das Fundament vor weiterem Feuchtigkeitseintrag.

Unter der bewährten Regie von Rudi Birk (Senior) haben Werner Kolb, Wilhelm Noppenberger und Hubert Frick in etwa 300 Stunden sich um den Vorplatz zusammen mit den Treppen im Eingangsbereich gekümmert. Auch die Arbeiten an der schadhaften Mauer zur Straße hin sowie das Erneuern des filigranen Geländers wurden ausschließlich in Eigenregie erledigt. Rudi Birk war sehr froh, dass die Nachbarfamilien Mack und Lamperle die Arbeiten im Gartenbereich forcierten und auch großzügig das notwendige Wasser spendierten. Malermeister Markus Tessling verschaffte der großen Eingangstüre neuen Glanz. Dank der enormen Eigenleistungen kann laut Pfarrer Thomas Bucher der veranschlagte Kostenrahmen in Höhe von 41 000 Euro gut eingehalten werden. Für diese Summe hat der Kirchengemeinderat schon vor Jahren eine eigene Rücklage eingestellt.

Erbaut wurde die St. Anna-Kapelle im Jahre 1853 im neugotischen Stil. Die heilige Mutter Anna Im Altarraum wurde von Künstler Konstantin Dausch (1841 – 1908) geschaffen. Bis zum Februar 2020 feierte Pfarrer Walter Weber regelmäßig die heilige Messe in seiner, ihm ans Herz gewachsenen, Steinacher Kapelle. Im Jahr 2015 vermachte der Pfarrpensionär der Kirchengemeinde eine 60 Zentimeter große Pietá. Nach ein paar Ausbesserungen von Diplom-Restauratorin Brigitte Hecht-Lang ziert diese Büste jetzt eine Seitenwand. Seit sieben Jahren kümmert sich Wilhelm Noppenberger als Mesner um die Kapelle. Auch feiert er zusammen mit Steinacher Bürgern Wortgottesdienste. Seine Frau Monika unterstützt ihn dabei, der immer schöne Blumenschmuck trägt ihre Handschrift. Wegen der Corona-Pandemie musste dieses Jahr das stets festlich begangene St.-Anna-Fest am 26. Juli abgesagt werden. Die Bewohner von Steinach hoffen deshalb auf das Jahr 2021.