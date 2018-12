„Steinacher Hüttenzauber“ verzaubert mehrere tausend Besucher

Vom ersten „Steinacher Hüttenzauber“ haben sich am Freitag und Samstag mehrere tausend Besucher verzaubern lassen. Von allen Seiten gab’s deshalb großes Lob für das Unternehmerpaar Egle, dem mit der Organisation dieses kleinen, stimmungsvollen Weihnachtsmarktes eine Punktlandung gelungen ist. Mannigfach wurde der Wunsch nach einer Neuauflage laut. Diesem wird Uwe Egle nachkommen und sich in Absprache mit der Stadtverwaltung auf eines der vier Adventswochenenden 2019 verständigen.

Schon kurz nachdem die 15 geschmückten Holzhütten am Freitagnachmittag im Gewerbegebiet Beim Ried öffneten, strömten die Besucher in Scharen. Ein großer, beleuchteter Christbaum und Bläsermusik wiesen den Weg. Ab 18 Uhr war Steinach so gut wie zugeparkt. Die Besucher schlenderten vorbei an den Hütten und besorgten sich noch das eine oder andere Geschenk für Weihnachten. Vertreten waren unter anderem „Wieland Wohnwelt“, die Parfümerie Bittel und Vitus Fussenegger mit seinen Honig-Produkten.

Auch in kulinarischer Hinsicht war für große Auswahl gesorgt: Von der heißen Gulaschsuppe über Steak bis hin zum Fondue war für jeden Geschmack etwas dabei. Dass sich vor den Verpflegungsständen den ganzen Abend über Warteschlangen bildeten, tat der Stimmung keinen Abbruch.

Die Steinacher Vereine verkauften laut Uwe Egle das Doppelte an Essen, was zunächst geplant war. „Die Besucherzahl war zwar schwer abzuschätzen, es war ein ständiges Kommen und Gehen. Aber ich denke, es waren insgesamt sicher zwischen 3500 und 4000 Leute zu Gast“, sagte der Veranstalter am Sonntagmorgen der SZ. Er sei jedenfalls „total überwältigt“ von dem großen Interesse an seiner Veranstaltung.

Je voller dieser Weihnachtsmarkt wurde, desto mehr wurde er zu einem geselligen Treffpunkt weit über Steinach hinaus. Was derzeit jeden Abend an den beiden „Stadthüttele“ am Rathaus zu beobachten ist, erfüllte sich nun auch am Stadtrand: Die Leute wollen sich in der Adventszeit auf einen Glühwein verabreden in stimmungsvoller Atmosphäre, miteinander reden und der vorweihnachtlichen Hektik für eine Stunde entfliehen.

„Das hier ist einfach klasse – Respekt für diese gute Organisation“, sagte etwa Daniela Stärk, die mit der Familie einen Fußmarsch aus Haslanden zurücklegte, um beim „Hüttenzauber“ mit dabei zu sein. Manfred Geggier gönnte sich eine heiße Waffel und sparte ebenfalls nicht mit Lob für die privaten Veranstalter, die viele Behördenauflagen erfüllen musste. „Super Sache - hier trifft man viele Bekannte auf ein Schwätzchen und das gehört für mich einfach dazu im Advent.“

Vielfältige Musikdarbietungen

Auch die TG-Frauengymnastikgruppe um Elfriede Schröder war zu Gast und erfreute sich an den musikalischen Darbietungen der Nachwuchsbläser unter Leitung von Franz Gapp. Die Jungmusiker boten den richtigen Rahmen für die erfolgreiche Versteigerung von Zeichnungen, die der Künstler René Auer beim Jahreskonzert der Stadtkapelle anfertigte (SZ berichtete). Theresa Strobel leitete diese Auktion unter freiem Nachthimmel, bevor der Chor „Tonart“ die Regie auf der Bühne übernahm.

Die Sänger brachten nicht nur weihnachtliche Weisen, sondern auch poppige Songs zu Gehör, für die sie einem großen Publikum bekannt sind. Und dann verzauberte Uwe Egle die Zuhörer auch als Musiker: als Trompeter beim gemeinsamen Auftritt mit Sylvia Miller am Saxophon. Mitwirkende des Rahmenprogramms waren zudem Alwin Linne mit der Gitarre sowie „Millers Band“.

Mit Stockbrot, Kinderschminken, Nikolausbesuch und Luftballonwettbewerb dachten die Egles zudem an Attraktionen für Familien mit Kindern, die an beiden Nachmittagen zuhauf auf das Gelände kamen. Ein Teil des Erlöses wird der Bauunternehmer der Radio-7-Benefizaktion „Drachenkinder“ spenden.