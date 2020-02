Steigende Mitgliederzahlen beim TSV Reute

Der TSV Reute wächst: Bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung des TSV Reute hat die stellvertretende Vorsitzende Elke Übelhör bekannt gegeben, dass die Mitgliederzahl von 905 auf 940 Aktive zugenommen habe. Das derzeitige breite Sportangebot werde laut Pressemitteilung von insgesamt 32 Übungsleitern, davon elf mit C-Lizenz, fünf mit B-Lizenz, und drei Physiotherapeuten geführt. Neben den sportlichen Aktivitäten konzentrierte sich die Vereinstätigkeit auch auf die Weiterentwicklung des Vereins.

In sieben Ausschusssitzungen wurden Themen wie Anschaffung neuer Sportgräte, Anträge über Zuschüsse, Veranstaltungen Genusslauf, Brunnenfestlauf, Reute Runners, Stadtfest, Kooperation mit Schulen und Kindergärten behandelt. Breiten Raum nahm dabei die neue Datenschutzverordnung ein, die jedem Mitglied zugestellt wurde. Ein besonderes Thema war auch die angestrebte Vernetzung von Ortschaft, Solidarische Gemeinde und dem TSV.

Maria Romer erläuterte in ihrem Kassenbericht die Positionen Übungsleiterkosten, Hallengebühren, Wettkampfgebühren, Anschaffung Sportgräte, eingegangene Spenden, sonstige Zuschüsse sowie Mitgliedsbeiträge. Der Überschuss des Vereins betrage 1700 Euro. Die Reute Runners absolvierten ein umfangreiches Sportjahr mit Teilnahme und Trainingslager bei Wettkämpfen wie dem Waldseer Lauffieber oder dem Staffellauf in Hechingen. Ein neues Outfit wurde angeschafft. Karin Nowak gewann in Riedlingen den Gesamtlauf. Die Geräteturnerinnen mit derzeit vier Wettkampfmannschaften verfügen über sieben Trainer, davon fünf mit Lizenz. Sie nahmen an Wettkämpfen bei den württembergischen Meisterschaften teil. Außerdem waren sie bei Wettkämpfen in Stuttgart und Österreich erfolgreich.

Die Kinder- und Jugendarbeit hat ihren Schwerpunkt in der Kooperation mit der Schule und dem Kindergarten Gaisbeuren. Der Sport umfasst die Gruppen „Turnen und Toben“, „Spiel und Spaß“ sowie „Sport und Spiel“. Die Gruppengröße mache zusätzliche Hilfe durch Eltern nötig.

Die Abteilung Tischtennis präsentierte sich bei verschiedenen Wettkämpfen in der Kreisklasse sowie bei Turnieren in Schmalegg und im Allgäu. Neue Spielkleidung konnte dank Sponsoren angeschafft werden. Erfreuliches wurde auch von der Gruppe Gymnastik berichtet. Eine neue Übungsleiterin, Barbara Henneberger mit C-Lizenz, konnte gewonnen werden. Die Gruppe „mollig & mobil“ hat zehnjähriges Bestehen. Der Seniorensport erfreue sich nach wie vor großer Beliebtheit und Teilnahme. Mit Norbert Weisenburger konnte ein neuer Trainer für beide Gruppen aktiviert werden. Die Gruppe Volleyball sei derzeit personell in einer Umbauphase. Durch Wegzug und andere Abgänge sei ein Neuaufbau notwendig.

Der Bericht des Kassenprüfers Rudi Heilig ergab, dass die jeweiligen Einzelprüfungen keine Beanstandungen ergaben. So konnte die Entlastung vom Ortsvorsteher Strobel durchgeführt werden. Die Entlastung wurde von der Versammlung einstimmig erteilt. Für die anstehenden Neuwahlen wurde Lothar Grobe als Wahlleiter bestellt.

Nachdem sich der bisherige stellvertretende Vorsitzende Michael Botyen nicht mehr zur Verfügung stellte, wurde Beate Stingl vorgeschlagen. Sie wurde einstimmig gewählt. Kassiererin Maria Romer, Schriftführer Sascha Gümbel, die Beisitzerin Anke Cambré, der Sportwart Alfons Müller und Peter Hagelstein, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit wurden einstimmig wiedergewählt.