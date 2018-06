Stehpaddler bieten Schnupperkurs an

Ab sofort bietet der Ruderverein jeweils dienstags ab 18 Uhr die Möglichkeit, das Stand-up-Paddling (SUP) auf dem Stadtsee unter versierter Anleitung auszuprobieren. Auch außerhalb dieses festen Termins können Interessierte im Bootshaus gegen eine Leihgebühr ein SUP-Board plus Paddel ausleihen. Das „Stehpaddeln“ gewinnt laut Mitteilung immer mehr an Popularität. Bei dieser Outdoor-Sportart könne man die Natur genießen oder sogar vom Wasser aus Städte entdecken. Es biete ein ganzheitliches Training, das jeden einzelnen Muskel im Körper anspreche. Gerade zur Kräftigung der Schulter-, Rücken- und Rumpfmuskulatur sei Stand-up-Paddling das ideale Workout. Und auch die Tiefenmuskulatur werde angesprochen, da ständig die Balance gehalten werden müsse, um Wasserbewegungen auszugleichen.