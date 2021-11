Startschuss für die Schützen der Bezirksoberliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Durch den erfolgreichen Aufstieg von der Bezirksliga in die Bezirksoberliga und einer zwischenzeitlichen Corona-Zwangspause starten die Schützen der VSG Bad Waldsee nun in eine neue Saison.

Gleich beim ersten von insgesamt vier Wettkampftagen überraschten die fünf Schützen mit hervorragenden Ergebnissen. Den Auftaktwettkampf gegen den Gastgeber SAbt Albeck konnten sie gleich souverän mit 0:5 gewinnen.

Aber nicht nur am Vormittag glänzten die Schützen, auch nachmittags gegen den SR Grünkraut zeigten sie Top-Leistungen. Hier konnten sie ebenfalls jeden Einzelpunkt für sich entschieden. Hervorzuheben ist die exzellente Gesamtringzahl der fünf Schützen mit 1924 von 2000 Ringen, welche nebenbei die persönliche Bestleistung der Mannschaft ist.

Am Ende des Tages freute sich die Mannschaft über zwei Siege. Aktuell führt die VSG Bad Waldsee die Tabelle mit vier Mannschaftspunkten und 10:0 Einzelpunkten an, dicht gefolgt vom SV Berg. Der Mannschaftsführer Tom Bohner freute sich über den tollen Einstieg: „Das aktuelle Niveau der Mannschaft sei sehr gut, sich aber nun auszuruhen ist selbstverständlich keine Option, immerhin sei das diesjährige Ziel der Saison es in die Aufstiegsrelegation zur Landesliga zu schaffen.“

Beim nächsten Wettkampftag trifft die Vereinigte Schützengesellschaft (VSG) Bad Waldsee auf den SV Haslach. Hier wird sich zeigen, ob das aktuelle Niveau der Mannschaft beibehalten werden kann.

Sämtliche Einzelergebnisse sind Online auf der Homepage des Schützenbezirks Oberschwaben unter http://www.schuetzen-os.de/index.php/rwk/rwk-ergebnisse veröffentlicht.