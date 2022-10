Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Tag zum Kennenlernen und für die Klassengemeinschaft. Mit diesem Ziel fanden die Startertage der Realschule Bad Waldsee für alle 5. Klassen statt. Jede Klasse durfte einen ganzen Tag im Oktober gemeinsam mit dem Erlebnispädagogen Andreas Hörter, den beiden Schulsozialarbeitern und dem Beratungslehrer der Realschule, sowie der Klassenlehrerin beziehungsweise dem Klassenlehrer verbringen. Nach einem gemeinsamen Beginn in der Schule ging es gemeinsam in den Tannenbühl. Dort wurde die Klasse vor Aufgaben gestellt, die sie als Team gemeinsam erledigen musste. Bei einer Kletterübung ging es nicht nur hoch hinaus. Jede Schülerin und jeder Schüler konnte auch über sich selbst hinauswachsen und, je nach eigenem Zutrauen, die „Himmelsleiter“ erklimmen. Dabei wurden sie von ihren Klassenkameraden verantwortungsvoll und zuverlässig gesichert. Nach gemeinsamem Grillen und weiteren Spielen sowie noch so mancher Herausforderung ging es dann wieder zurück an die Schule, wo der erlebnisreiche und sonnige Tag nach einer fantasiereichen Abschlussrunde endete.