Startertage der Realschule Bad Waldsee

Seit einigen Jahren wird in der Klassenstufe 5 ein soziales Kompetenztraining in Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit, Beratungslehrern und Erlebnispädagogen durchgeführt. Dies umfasst für jede Klasse einmal im Monat einen Nachmittag mit sozialem Lernen sowie die Teilnahme an Startertagen.

Ziel ist es, die Klasse über ein Jahr hinweg regelmäßig zu begleiten und ein positives Miteinander durch Elemente der Erlebnispädagogik zu fördern. Gruppendynamische Prozesse und aktuelle Ereignisse werden hierbei in der Planung berücksichtigt.

Zu Beginn des Schuljahres fand nun für die Klassen 5a und 5b der Realschule ein abwechslungsreicher Startertag statt. In Begleitung von Schulsozialarbeiter Herrn Stöhr, Beratungslehrerin Frau Lang und den Klassenlehrern Rentmeister und Schaz, sowie des erfahrenen Erlebnispädagogen Herrn Hörter wurden im Jugendhaus Prisma sowie im Tannenbühl erlebnispädagogische Spiele und Übungen durchgeführt.

Mit viel Spaß wurde mittags gemeinsam gegrillt und dann ging es ab in den Teamparcours des Hochseilgartens. Dort mussten gemeinsam Aufgaben gelöst werden. Viele wichtige Schlüsselqualifikationen wie zum Beispiel Teamfähigkeit konnten dabei geübt werden.

Ziel der Startertage ist ein schnelles Kennenlernen sowie das Legen einiger Grundsteine im Umgang miteinander und Schaffung von erstem Vertrauen.

Die Realschule Bad Waldsee dank allen Beteiligten herzlich für das gute Gelingen!